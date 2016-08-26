СМИ: боевики ИГ убили не менее 48 мирных жителей в иракском городе Эль-Хувейджа

АБУ-ДАБИ, 26 августа. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) расправились с по меньшей мере 48 мирными жителями в городе Эль-Хувейджа в провинции Киркук на севере страны. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По данным телеканала, мирные жители были схвачены и убиты боевиками при попытке покинуть контролируемый ИГ район.

Юго-западные области иракской провинции Киркук, где расположена Эль-Хувейджа, были оккупированы ИГ в июне 2014 года. С тех пор с территорий, подвластных исламистам, в подконтрольные правительственным силам города бежали более 150 тыс. человек.