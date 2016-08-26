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СМИ: боевики ИГ убили не менее 48 мирных жителей в иракском городе Эль-Хувейджа

Международная панорама
26 августа, 14:23 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 26, августа. /ТАСС
По данным канала "Аль-Арабия", людей схватили, когда они пытались покинуть контролируемый террористами район
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АБУ-ДАБИ, 26 августа. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) расправились с по меньшей мере 48 мирными жителями в городе Эль-Хувейджа в провинции Киркук на севере страны. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По данным телеканала, мирные жители были схвачены и убиты боевиками при попытке покинуть контролируемый ИГ район.

Юго-западные области иракской провинции Киркук, где расположена Эль-Хувейджа, были оккупированы ИГ в июне 2014 года. С тех пор с территорий, подвластных исламистам, в подконтрольные правительственным силам города бежали более 150 тыс. человек.

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