Большинство граждан Германии выступает за запрет на ношение паранджи

БЕРЛИН, 26 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Абсолютное большинство граждан Германии выступает за введение полного или частичного запрета на ношение женских уборов, закрывающих лицо. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные телеканалом ARD.

По данным исследования, 81% респондентов считают, что женщинам-мусульманкам следует запретить ношение паранджи (бурки) или никаба, по крайней мере, в некоторых общественных местах. Причем каждый второй (51%) выступает за полный запрет такого вида одежды, а как минимум каждый третий (30%) поддерживает введение частичного запрета, считая, что в парандже или никабе, в частности, не следует посещать государственные учреждения и школы. Лишь 15% участников опроса не имеют ничего против ношения подобных уборов.

В исследовании принимали участие 1008 граждан Германии.

Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер 19 августа заявил, что не исключает введения частичного запрета на ношение паранджи в Германии. "Мы едины в том, что нужно законодательно прописать необходимость показывать лицо там, где это необходимо для сосуществования нашего общества - за рулем, в загсе, в школах и университетах, на госслужбе, в суде", - подчеркнул он.

Де Мезьер отметил, что запрет на ношение паранджи нужно связывать не с безопасностью, но с общественной жизнью и мирным сосуществованием. "Мы единодушно против паранджи, она не соотносится с нашей открытой миру страной", - заключил министр.

Свое мнение по этому вопросу высказала и канцлер Ангела Меркель. Она считает, что ношение паранджи препятствует процессу интеграции женщин-мусульманок в Германии. "На мой взгляд, женщина, лицо которой полностью закрыто, едва ли имеет шанс интегрироваться", - заявила недавно она.