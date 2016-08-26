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В Запорожье запретили концерты артистов, выступавших в Крыму, ДНР и ЛНР

Международная панорама
26 августа, 14:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, августа. /ТАСС
Запрещены "гастроли, концерты и другие культурные мероприятия с участием лиц, которые публично не признают так называемые ЛНР и ДНР террористическими организациями"
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КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Запорожья запретили выступления "пророссийских артистов". За соответствующее решение проголосовали 43 из 64 депутатов, сообщила пресс-служба Запорожского городского совета.

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Документ запрещает "гастроли, концерты и другие культурные мероприятия с участием лиц, которые публично не признают так называемые ЛНР и ДНР террористическими организациями". "Также проведение подобных мероприятий запрещено лицам, которые проводят концерты и другие культурные мероприятия" на территории Крыма и в неконтролируемых Киевом районах Донбасса. "Организаторам гастрольных мероприятий, собственникам сценических площадок, учреждениям и организациям предложено принять к сведению указанное решение Запорожского городского совета", - говорится в сообщении

Ранее, 7 июня, аналогичное решение принял Львовский областной совет.

На Украине последние два года ведется борьба с неугодными власти политическими и культурными деятелями. В прошлом году Минкультуры Украины составило список российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности страны". В "черный список" входят более 80 человек, в частности Наталья Варлей, Валентина Талызина, Валентин Гафт, Михаил Боярский и многие другие. Всем им Киев запретил въезд в страну, а украинским телеканалам не разрешено показывать фильмы и передачи с их участием.

Жестким нападкам подвергаются и украинские артисты, которые выражают несогласие с действиями власти или выступают с концертами в РФ. Так, в конце апреля в Тернополе радикалы требовали отменить концерт украинской певицы Светланы Лободы, угрозы и давление со стороны националистов испытывает и Ани Лорак.

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