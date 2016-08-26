Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Могерини: Турция и ЕС 9 сентября обсудят в Анкаре взаимные интересы и обеспокоенности

Международная панорама
26 августа, 15:38 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян
"Турция является страной-кандидатом (на вступление в ЕС) и ключевым партнером Евросоюза", - подчеркнула глава дипломатии ЕС Федерика Могерини
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Турция и Евросоюз обсудят 9 сентября взаимные интересы и обеспокоенности. Об этом сообщила в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Смотрите также
Федерика Могерини
Федерика Могерини назначила нового посла ЕС в Турции

"Следующий диалог ЕС-Турция на высоком уровне во главе с еврокомиссаром (по вопросам расширения и политике соседства) Йоханнесом Ханом и мной пройдет 9 сентября в Анкаре и даст возможность обсудить с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром по делам ЕС Омером Челиком все вопросы, представляющие взаимные интересы и обеспокоенности", - говорится в ее завлении.

Могерини подчеркнула, что "Турция является страной-кандидатом (на вступление в ЕС) и ключевым партнером Евросоюза". "ЕС по-прежнему привержена совместному сотрудничеству с демократической, открытой Турцией для решения наших общих проблем", - добавила глава дипломатии ЕС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Могерини, Федерика
Страны
Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
8
СМИ: число жертв взрыва на юге Турции возросло до 50 человек
4
Правительство США готово оказать властям Милуоки помощь в связи с беспорядками
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Введение курортного сбора: подорожает ли отдых в России
2
Объявление о продаже автомобиля олимпийского чемпиона появилось в интернете
3
"Ощадбанк" подал иск в Международный арбитраж против РФ на $1 млрд по крымским активам
4
В центре Москвы на тротуаре грузовик сбил женщину
5
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
6
Рыночные метры: что нужно знать о новом налоге на недвижимость
7
Футбольный клуб "Зенит" сыграет с нидерландским АЗ на групповом этапе Лиги Европы
Темы дня
Реклама