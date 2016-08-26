Могерини: Турция и ЕС 9 сентября обсудят в Анкаре взаимные интересы и обеспокоенности

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Турция и Евросоюз обсудят 9 сентября взаимные интересы и обеспокоенности. Об этом сообщила в пятницу глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Следующий диалог ЕС-Турция на высоком уровне во главе с еврокомиссаром (по вопросам расширения и политике соседства) Йоханнесом Ханом и мной пройдет 9 сентября в Анкаре и даст возможность обсудить с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром по делам ЕС Омером Челиком все вопросы, представляющие взаимные интересы и обеспокоенности", - говорится в ее завлении.

Могерини подчеркнула, что "Турция является страной-кандидатом (на вступление в ЕС) и ключевым партнером Евросоюза". "ЕС по-прежнему привержена совместному сотрудничеству с демократической, открытой Турцией для решения наших общих проблем", - добавила глава дипломатии ЕС.