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СМИ: паромное сообщение в скором времени соединит Кубу и США

Международная панорама
26 августа, 16:15 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Игорь Покутний
Паромная компания Balearia обещает наладить скоростное сообщение между Ки-Уэстом и Гаваной, которое займет не более трех часов
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ГАВАНА, 26 августа. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Куба и США готовятся вслед за авиационным возобновить паромное сообщение между двумя странами. Как сообщил интернет-портал Sunshine State News, некоторые американские паромные компании, такие как Direct Ferries, уже занялись изучением рынка, чтобы определить наличие спроса на такого рода транспортные услуги в первую очередь со стороны американских турфирм.

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В 2015 году Госдепартамент выдал четырем компаниям разрешение на осуществление паромных перевозок между югом штата Флорида и Кубой. Однако кубинское правительство пока не дало добро на заход кораблей в свои порты.

"Мы ожидаем, что Гавана вскоре подпишет двустороннее соглашение, и к этому времени мы уже сможем выступить с конкретными предложениями", - рассказал исполнительный директор компании Direct Ferries Мэтт Дэвис.

По информации интернет-портала, первые маршруты соединят Гавану с американскими портами Эверглейдс и Ки- Уэст. Планируется также установить паромное сообщение с Кубой из Майами, порта Манати, Тампы и Сент-Петерсберга. Отели этих городов уже готовят туристические программы, включающие пребывание на Острове Свободы.

Обычно морское путешествие из порта Эверглейдс в Гавану длится около 10 часов в зависимости от типа судна. Однако испанская паромная компания Balearia обещает наладить скоростное сообщение между Ки-Уэстом и Гаваной, которое займет не более трех часов.

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