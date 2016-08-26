СМИ: паромное сообщение в скором времени соединит Кубу и США

ГАВАНА, 26 августа. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Куба и США готовятся вслед за авиационным возобновить паромное сообщение между двумя странами. Как сообщил интернет-портал Sunshine State News, некоторые американские паромные компании, такие как Direct Ferries, уже занялись изучением рынка, чтобы определить наличие спроса на такого рода транспортные услуги в первую очередь со стороны американских турфирм.

В 2015 году Госдепартамент выдал четырем компаниям разрешение на осуществление паромных перевозок между югом штата Флорида и Кубой. Однако кубинское правительство пока не дало добро на заход кораблей в свои порты.

"Мы ожидаем, что Гавана вскоре подпишет двустороннее соглашение, и к этому времени мы уже сможем выступить с конкретными предложениями", - рассказал исполнительный директор компании Direct Ferries Мэтт Дэвис.

По информации интернет-портала, первые маршруты соединят Гавану с американскими портами Эверглейдс и Ки- Уэст. Планируется также установить паромное сообщение с Кубой из Майами, порта Манати, Тампы и Сент-Петерсберга. Отели этих городов уже готовят туристические программы, включающие пребывание на Острове Свободы.

Обычно морское путешествие из порта Эверглейдс в Гавану длится около 10 часов в зависимости от типа судна. Однако испанская паромная компания Balearia обещает наладить скоростное сообщение между Ки-Уэстом и Гаваной, которое займет не более трех часов.