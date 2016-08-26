В Боливии объявлен трехдневный траур в связи с убийством замглавы МВД

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Президент Боливии Эво Моралес объявил трехдневный траур в связи с убийством заместителя министра внутренних дел Родольфо Ильянес, похищенного протестующими шахтерами.

"На встрече (кабинета министров) было решено объявить трехдневный траур без отмены мероприятий", - приводит слова главы государства агентство АБИ. Он также объявил Ильянеса "героем-защитником природных ресурсов". "Мне кажется, эти акции протеста на самом деле были политическим заговором, а не предъявлением своих прав", - отметил Моралес. По его мнению, лидеры протестного движения являются союзниками правой оппозиции.

Он также отверг обвинения в использовании правоохранительными органами огнестрельного оружия и выразил соболезнования родственникам погибших шахтеров.

Первым о гибели Ильянеса в четверг вечером сообщил глава радио Fedecomin, принадлежащего шахтерским кооперативам, Мойсес Флорес. По его словам, шахтеры набросились на замминистра, который пытался убедить протестующих сесть за стол переговоров после того, как стало известно о третьем погибшем манифестанте.

Акции протеста шахтеров начались в Боливии две недели назад. Полиция была вынуждена несколько раз применить силу для разгона протестующих, блокировавших автотрассы. Шахтеры вышли на улицы в знак протеста против нового закона о кооперативах.