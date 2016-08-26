Госсовет Франции приостановил действие постановления о запрете на буркини

ПАРИЖ, 26 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Государственный совет Франции приостановил действие постановления мэрии города Вильнёв-Лубе, запретившей ношение мусульманского женского купальника буркини. Об этом сообщило агентство AFP. Решение было принято Государственным советом Франции по итогам рассмотрения жалоб, поданных двумя правозащитными организациями страны - Лигой прав человека (LDH) и Коллективом против исламофобии (CCIF).

Государственный совет Франции - высшая судебная инстанция по административным делам, созданная еще во времена Наполеона Бонапарта.

Совет учел, что данное решение мэрии было принято после теракта в Ницце, но в то же время посчитал, что это является недостаточным доводом для введения подобного запрета на ношение мусульманской одежды в общественных местах. "Подобное решение мэрии является серьезным и противоречащим законам нарушением основополагающих свобод граждан", - говорится в решении Госсовета.

Поданные иски касались лишь города Вильнёв-Лубе, расположенного на Лазурном берегу Франции. При рассмотрении дела в нижней инстанции, административным судом Ниццы, мэрия города выиграл эту тяжбу. Теперь же постановление Государственного совета будет иметь прецедентный характер и по нему могут быть вынесены решения в отношении аналогичных постановлений трех десятков городов и коммун Франции, запретивших мусульманскую одежду на своих пляжах.