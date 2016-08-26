МИД Латвии: Северные и Балтийские страны не видят оснований для отмены санкций против РФ

Эксперты: богомолы в Москву попали из Подмосковья, они не опасныОбщество 26 августа, 17:00
Боеприпасы будут поступать в ВС РФ в новой огнестойкой таре с 2017 годаАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Истребители переброшены в Крым, под Ростов и в Краснодарский крайАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Минобороны РФ до 2017 года получит новые пожарные машины для арсеналовАрмия и ОПК 26 августа, 16:52
Военные показали, как разворачивают подвижные комплексы связиАрмия и ОПК 26 августа, 16:43
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в СирииПолитика 26 августа, 16:42
Киев заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех"Международная панорама 26 августа, 16:37
Автопробег "Время жить в России" по маршруту Москва - Красноярск - Москва успешно завершенНовости партнеров 26 августа, 16:31
Путин присвоил первому загмлавы Росгвардии Меликову звание генерал-полковникаАрмия и ОПК 26 августа, 16:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИГА, 26 августа. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Северные и Балтийские страны не видят оснований для пересмотра санкций против России. Такое заявление сделал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич по итогам состоявшегося здесь двухдневного саммита глав МИД Северных и Балтийских стран.
"У нас единая позиция - мы считаем, что сейчас нет оснований пересматривать введенные против России санкции до выполнения минских соглашений", - сказал Ринкевич.
"В то же время мы верим, что необходимо поддерживать диалог с Россией, чтобы решать важные вопросы, которые связаны с Украиной и Сирией, а также с ситуацией в области безопасности", - добавил глава МИД Латвии.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также президент Чехии Милош Земан выступили за пересмотр санкций.
"Пришло время посмотреть на санкции с рациональной точки зрения и сказать, что они наносят вред как ЕС, так и России", - указал глава словацкого правительства.
В объединение Северных и Балтийских стран входят Дания, Исландия, Норвегия, Финлядния, Швеция, а также Латвия, Литва и Эстония.