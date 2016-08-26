МИД Латвии: Северные и Балтийские страны не видят оснований для отмены санкций против РФ

РИГА, 26 августа. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Северные и Балтийские страны не видят оснований для пересмотра санкций против России. Такое заявление сделал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич по итогам состоявшегося здесь двухдневного саммита глав МИД Северных и Балтийских стран.

"У нас единая позиция - мы считаем, что сейчас нет оснований пересматривать введенные против России санкции до выполнения минских соглашений", - сказал Ринкевич.

"В то же время мы верим, что необходимо поддерживать диалог с Россией, чтобы решать важные вопросы, которые связаны с Украиной и Сирией, а также с ситуацией в области безопасности", - добавил глава МИД Латвии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также президент Чехии Милош Земан выступили за пересмотр санкций.

"Пришло время посмотреть на санкции с рациональной точки зрения и сказать, что они наносят вред как ЕС, так и России", - указал глава словацкого правительства.

В объединение Северных и Балтийских стран входят Дания, Исландия, Норвегия, Финлядния, Швеция, а также Латвия, Литва и Эстония.