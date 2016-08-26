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Встреча контактной группы по Украине завершилась, следующее заседание пройдет 7 сентября

Международная панорама
26 августа, 17:10 UTC+3 МИНСК МИНСК 26, августа. /ТАСС
В Минске в пятницу также состоялись встречи подгрупп по безопасности, гуманитарным, экономическим и политическим вопросам
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МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершили переговоры в белорусской столице. Об этом сообщила сегодня Виктория Талакина - пресс-секретарь полпреда провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. "Заседание контактной Группы подошло к концу. Следующая встреча состоится 7 сентября", - написала она в Facebook.

В Минске в пятницу также состоялись встречи подгрупп по безопасности, гуманитарным, экономическим и политическим вопросам.

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