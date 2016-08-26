Пушилин призвал ОБСЕ расследовать факты применения "Градов" украинскими силовиками

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Полпред провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Денис Пушилин призвал миссию ОБСЕ на Украине провести расследование фактов обстрела ДНР с использованием "Градов". Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь полпреда Виктория Талакина.

"В ходе встречи в Минске полпред ДНР Денис Пушилин высказал возмущение действиями украинской стороны и призвал ОБСЕ к более жестким мерам и расследованию обстрела территории ДНР РСЗО "Град" 19 августа", - написала она в Facebook.

Талакина подчеркнула, что накануне украинские силовики при обстреле республики вновь применили запрещенное вооружение калибром 122 и 152 мм. Кроме того, в ночь на 25 августа при обстреле погибли двое мирных жителей, ранения получили еще шесть человек, повреждено 14 домов.

26 августа в Минске состоялись заседания Контактной группы и ее четырех профильных подгрупп. На повестку встреч были вынесены вопросы амнистии, дорожной карты выполнения "Минска-2" и модальностей местных выборов, а также обмен пленными и задолженность по зарплатам работникам предприятий ДНР, находящихся под юрисдикцией Киева.