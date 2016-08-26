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Клинтон заявила, что созданный ее мужем фонд начал передачу дел партнерам

Международная панорама
26 августа, 18:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявил, что в случае победы на выборах намерен инициировать независимое расследование деятельности благотворительного фонда
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Билл Клинтон

Билл Клинтон

© EPA/ALEJANDRO BOLIVAR, архив

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Фонд семьи Клинтон (Clinton Foundation), деятельность которого подвергли жесткой критике представители Республиканской партии США, ищет партнеров, чтобы передать им часть своих дел. Об этом сообщила кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в интервью журналистам американского телеканала MSNBC.

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"Фонд ищет партнеров, и в том, что касается части операций, их найти можно, однако не обязательно, что удастся во всем", - сказала бывший шеф американской дипломатии. "Сворачивание некоторых программ потребует времени, и мы удостоверимся, что поиски партнеров не уменьшат их эффективность. Однако именно этим мы сейчас занимаемся", - добавила Клинтон.

Благотворительная организация, о которой идет речь, была основана Биллом Клинтоном в 2001 году после того, как он покинул Белый дом. Фонду удалось привлечь уже более 2 млрд долларов, в том числе за счет отчислений политических сторонников семьи Клинтон. Деньги также поступали, к примеру, из Саудовской Аравии, что вызывало жесткую критику со стороны Республиканской партии. Политические оппоненты заподозрили экс-госсекретаря в том, что она оказывала услуги некоторым лицам и целым государствам в обмен на перечисление средств на счета фонда.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в понедельник заявил, что в случае победы на выборах намерен инициировать независимое расследование деятельности благотворительного фонда. "Я поражен масштабами преступных деяний (Хиллари) Клинтон", - сказал миллиардер. По его словам, деятельность фонда "требует скорейшего расследования со стороны специального и независимого обвинителя".

Ранее Трамп заявлял, что Фонд семьи Клинтон является самым коррумпированным предприятием в истории американской политики и должен быть закрыт. "Клинтоны на протяжении десятилетий набивали собственные карманы и заботились о своих донорах, а не об американском народе. Сейчас стало совершенно ясно, что Фонд семьи Клинтон является самым коррумпированным предприятием в политической истории", - подчеркнул республиканец.

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