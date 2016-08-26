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ОБСЕ: контактная группа договорилась о бессрочном "режиме тишины" с полуночи 31 августа

Международная панорама
26 августа, 17:51 UTC+3
"К сожалению, год прошел, и мы должны делать это заново", - указал спецпредставитель председателя организации в группе Мартин Сайдик
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© Михаил Почуев/ТАСС

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились о необходимости установления бессрочного режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе с полуночи 31 августа. Об этом по итогам заседания сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ в группе Мартин Сайдик.

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"Контактная группа при участии представителей Луганска и Донецка заявила о необходимости бессрочного прекращения огня в связи с началом нового учебного года с полуночи 31 августа. Я лично призываю стороны выразить свою поддержку этого заявления на высшем уровне", - заявил он.

Сайдик напомнил, что в прошлом году он выступал с такими же заявлениями. "К сожалению, год прошел, и мы должны делать это заново", - указал он. "Я должен сказать, что это совместные инициативы всех участников Контактной группы. Надеюсь, что дети смогут спокойно начать учебный год", - отметил он, обратив особое внимание, что перемирие должно быть бессрочным. "Прекращение огня зависит от воли всех политических сил", - сказал спецпредставитель председателя ОБСЕ.

ОБСЕ разочарована отсутствием прогресса в запуске работы пункта пропуска Золотое

ОБСЕ разочарована отсутствием прогресса в запуске работы пункта пропуска Золотое на линии разграничения в Луганской области, также сообщил Сайдик.

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"Мы не получили четкого выполнения обязательств по открытию пункта пропуска Золотое", - сказал он. По словам Сайдика, координатор (гуманитарной подгруппы Тони) Фриш посетил пункт пропуска с обеих сторон. По мнению Фриша, отметил Сайдик, украинская сторона предприняла все шаги, в отличие от Луганска.

"Складывается полное впечатление, что в Луганской области нет пункта пропуска, что вызывает сожаление", - сказал Сайдик, отметив, что в регионе работает лишь пешеходный мост, а это не позволяет осуществлять гуманитарные поставки.

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