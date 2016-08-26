Контактная группа объявила бессрочное прекращение огня с 1 сентября

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины предприняли в пятницу в Минске очередную попытку добиться прекращения огня в Донбассе. Как и год назад, за точку отсчета "режима тишины" было предложено взять 1 сентября - день начала нового учебного года.

Бессрочное перемирие?

Контактная группа заявила о необходимости "бессрочного прекращения огня" с полуночи 31 августа в связи с началом нового учебного года, объявил по окончании встречи спецпредставитель председателя ОБСЕ в группе Мартин Сайдик.

"Я должен сказать, что это совместная инициатива всех участников контактной группы, - отметил он. - Надеюсь, что дети смогут спокойно начать учебный год".

В этой связи Сайдик попросил обратить особое внимание на формулировку о том, что перемирие должно быть бессрочным. Он напомнил, что в прошлом году уже выступал с такими же заявлениями.

"К сожалению, год прошел, и мы должны делать это заново, - признал он. - Сегодня я лично призываю стороны выразить свою поддержку этого заявления на высшем уровне. Прекращение огня зависит, прежде всего, от воли всех политических сил".

Сайдик также обратился к представителям СМИ с просьбой всячески содействовать распространению информации о сегодняшней договоренности.

Последний раз участники контактной группы договаривались о полном прекращении огня в Донбассе на заседании 29 апреля. Тогда "режим тишины" был установлен с полуночи 30 апреля. Но она была нарушена.

Нынешняя договоренность в Минске стала уже девятой с осени 2014 года.

Деэскалация конфликта - ключевой вопрос

Подгруппа по безопасности сегодня продолжила обсуждение вопроса о возможности разведения вооруженных сил на линии соприкосновения.

"Она рассмотрела выполнение договоренности об отводе вооружений", - сообщил Сайдик. По его словам, глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Эртугрул Апакан также обратил внимание участников встречи на увеличившееся число случаев вооруженных угроз в адрес СММ.

"Я его в этом полностью поддержал", - заявил Сайдик.

То, что разработка конкретных мер по деэскалации конфликта в Донбассе является сегодня ключевой задачей, подтвердил и полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Вопрос выработки шагов по деэскалации конфликта является ключевым вопросом нашей повестки дня, - сказал он, комментируя ход сегодняшних переговоров в Минске. - Вооруженное противостояние никому не нужно".

"Как показывают социологические опросы, прекращения этого конфликта желает практически все украинское общество, - продолжал Грызлов. - Люди устали от боевых действий, от военной риторики, от бряцанья оружием. Украинцы хотят перемен, хотят реальных подвижек. Единственный способ достичь этого - полная реализация минских соглашений. Более того: в настоящий момент им просто нет альтернативы".

Грызлов выразил также убежденность в том, что сегодня одним из основных решений в сфере обеспечения безопасности является "разведение вооруженных отрядов конфликтующих сторон в конкретных точках". "Это снизит возможности для провокаций и, следовательно, поможет соблюдению режима прекращения огня", - считает полпред РФ.

Безопасности без политического урегулирования не будет

Тем не менее, по мнению полпреда РФ, вопросы безопасности должны решаться в Донбассе параллельно с вопросами политического урегулирования.

"Решение таких задач, как закрепление постоянного особого статуса Донбасса, конституционная реформа, проведение амнистии и выборов, полностью соответствуют интересам и самой Украины, и всей Европы, - сказал он. - Поэтому мы настроены на продолжение работы: как по политическим вопросам, так и по социально-экономической повестке и гуманитарным проблемам".

"При этом, - уверен Грызлов, - официальный Киев, вся правящая на Украине коалиция политических сил должны взять на себя обязательства четкого отражения всех договоренностей, достигнутых в Минске, в принимаемых Верховной радой законах".

"Любые попытки принять документы по конституционной реформе или выборам в Донбассе в одностороннем порядке без согласования с другой стороной как минимум не конструктивны и не способствуют установлению мира", - подчеркнул полпред РФ.

Сам Сайдик по итогам сегодняшней встречи был традиционно краток в части оценок работы политической подгруппы.

"Стороны продолжили обсуждение условий проведения местных выборов и амнистии", - сказал он.

Всех на всех

Пока в Минске шло заседание контактной группы, советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит в эфире телеканала "112. Украина" заявил о готовности Киева провести обмен пленными по формуле "всех на всех", как это оговорено минскими соглашениями.

"Мы готовы к освобождению по принципу "всех на всех", это форма, которая сегодня обсуждалась в Минске", - сказал он. При этом он заявил о взаимопонимании сторон в этом вопросе. Он также сообщил о предоставлении представителями Донбасса списка из 47 украинцев для обмена.

Однако сам Мартин Сайдик после встречи о такой возможности не обмолвился ни словом. Он лишь сказал, что гуманитарная подгруппа обсуждала вопросы защиты прав детей, страдающих от конфликта, а также достигла договоренности обмениваться информацией в связи с необходимостью выяснить судьбу людей, которые числятся пропавшими без вести.

Комплекс мер по выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года предусматривает обмен пленными между Киевом и Донбассом в формате "всех на всех". 4 августа власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о готовности обменять 42 пленных украинских военных. По последним данным омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в местах лишения свободы украинской стороной удерживаются всего 966 человек. Среди них - 318 военных, 454 задержанных по политическим убеждениям и 154 человека, не имеющих никакого отношения к конфликту в Донбассе.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ выразил также сегодня разочарование отсутствием прогресса в запуске работы пункта пропуска Золотое на линии разграничения в Луганской области.

"Мы не получили четкого выполнения обязательств по его открытию", - сказал он.

По словам Сайдика, координатор (гуманитарной подгруппы Тони) Фриш посетил пункт пропуска с обеих сторон.

"Украинская сторона предприняла все шаги, в отличие от Луганска", - сказал он, ссылаясь на доклад Фриша. - Складывается полное впечатление, что в Луганской области нет пункта пропуска, что вызывает сожаление".

Он также отметил, что в регионе работает лишь пешеходный мост, а это не позволяет осуществлять гуманитарные поставки.

Вода в Донбассе будет

Зато участники контактной группы договорились о восстановлении поставок воды неподконтрольным Киеву районам Луганской области.

"18 августа было подписано соглашение между предприятиями Украины и Луганским водоканалом по поставкам воды, - сообщил Мартин Сайдик. - Чтобы оно вступило в силу, нужно дополнительное соглашение. Экономическая подгруппа работала сегодня по этой теме".

"Это значительный шаг вперед после месяца переговоров", - подчеркнул спецпредставитель главы ОБСЕ.

Как пояснила в свою очередь пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер, "речь идет о восстановлении полноценной работы станции Карбонит в Луганской области". По ее словам, на прошлой неделе был заключен договор о поставках воды с этой станции, которая будет обеспечивать водой около 400 тысяч жителей Донбасса.

Олифер также сообщила, что подготовка документа шла более года. "Необходимо было найти такой механизм поставок воды и оплаты за нее, который бы находился исключительно в рамках украинского правового поля, и такой механизм был найден", - отметила она. "В рамках заседания экономической подгруппы достигнут существенный прогресс по реализации инфраструктурного проекта по водоснабжению", - написала она на своей странице в соцести Facebook.

Следующую встречу контактной группы по урегулированию в Донбассе решено провести 7 сентября.