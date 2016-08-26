СМИ: парижская прокуратура расследует хищение документации по подлодке Scorpene

ПАРИЖ, 26 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Прокуратура Парижа начала расследование по факту хищения у судостроительной корпорации DCNS документации о подлодке Scorpene. Об этом сообщает агентство AFP.

Следствие ведется, как это позволяет французское законодательство, "в отношении неустановленного лица" по подозрению в злоупотреблении доверием, хранении похищенных данных, содействии хищению данных. Следственные действия будет осуществлять Центральное управление юридической полиции страны DCPJ.

Австралийская газета Australian сообщила 24 августа, что в распоряжение ряда компаний Юго-Восточной Азии, а затем, по сути, в открытый доступ попали более 22 тыс. страниц секретных документов проекта Scorpene. Среди этой документации есть описание боевых систем этой созданной DCNS по заказу ВМС Индии подлодки.

В настоящее время данный класс подлодок находится также на вооружении военно-морских сил Малайзии и Чили. Бразилия должна начать их применять с 2018 года.

Как считает сама корпорация-разработчик DCNS, Scorpene является сверхсовременной высокотехнологичной подводной лодкой, имеющей высокий уровень защиты, что делает ее самым грозным оружием в мировой истории разработок неатомных субмарин.

Новость о хищении данных по французской подлодке вызвала сильную озабоченность у властей Австралии, для которой DCNS должна построить 12 новых неатомных субмарин на основе своей модели Barracuda. Стоимость контракта составит порядка 50 млрд австралийских долларов (около $38 млрд). Это крупнейший оборонный заказ в истории Австралии.