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Белый дом: США не добиваются от России никаких уступок по Сирии

Международная панорама
26 августа, 19:48 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
По словам пресс-секретаря ведомства, США на переговорах только настаивают на том, чтобы Россия выполняла взятые ранее на себя обязательства
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ВАШИНГТОН, 26 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США не требуют от России идти на какие-либо уступки в диалоге по Сирии. Это утверждал на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

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"Мы не добиваемся уступок", - заявил официальный представитель главы американской администрации, комментируя переговоры России и США, касающиеся Сирии. С точки зрения Эрнеста, США на таких переговорах лишь настаивают на том, чтобы Россия выполняла ранее взятые на себя обязательства, которые направлены на преодоление внутреннего вооруженного конфликта в Сирии.

По словам Эрнеста, текущий курс России, предусматривающий активную поддержку президента Башара Асада, осложняет политическое урегулирование конфликта в Сирии.

"Мы, разумеется, знаем, что Россия выражает заинтересованность в более значительном военном сотрудничестве (с США в Сирии - здесь и далее прим. корр. ТАСС)", - заявил официальный представитель президента Барака Обамы. Однако, продолжал Эрнест, США испытывают обеспокоенность по поводу того, что "слишком много времени и внимания российских ВС", по мнению Вашингтона, "уделяется поддержке режима Асада".

По утверждению пресс-секретаря Белого дома, "действия со стороны режима Асада" не только недопустимы с точки зрения морали, но и затягивают выработку "решения, которое, как признают сами россияне, необходимо, чтобы справиться с ситуацией внутри Сирии". "Пока Россия готова поддерживать военную тактику режима Асада, более сложным является достижение политического решения (конфликта в Сирии)", - полагает Эрнест. Как он считает, в этом и заключается "суть проблемы".

С точки зрения Вашингтона, существует противоречие, которое заключается в том, что Москва, с одной стороны, настаивает на политическом урегулировании в Сирии, а с другой - "глубоко погружена в поддержку режима Асада". "Чем больше они поддерживают режим Асада, тем сложнее добиться политического перехода (к новой власти в Дамаске)", - утверждает представитель президента США.

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