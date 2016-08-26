Канада предоставит ООН 600 военнослужащих для участия в миротворческих операциях

ОТТАВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канада перечислит ООН $350 млн на финансирование операций по поддержанию мира, а также предоставит в ее распоряжение 600 своих военнослужащих. Об этом объявило в пятницу правительство страны.

В распространенном сообщении отмечается, что канадские ВС готовы предоставить персонал различного профиля, в том числе наземные войска, офицеров для работы в командовании миссий ООН, инженеров, медиков, инструкторов для подготовки военных и полицейских, а также воздушный транспорт.

"Канада выделяет 450 млн долларов (около $350 млн США) на операции по поддержанию мира. Новые средства помогут лучше защитить гражданских лиц, в том числе самые уязвимые группы людей: вынужденных переселенцев, беженцев, женщин и детей", - говорится в коммюнике.

Ранее канадские СМИ сообщали, что правительство премьер-министра Джастина Трюдо может послать военных в Мали, где находятся миротворцы из Франции. По информации СМИ, на участии Канады в этой миссии еще в 2015 году настаивал французский президент Франсуа Олланд.

С начала этого года, по данным агентства France-Presse, на службу в составе миротворческих миссий ООН был направлен 31 канадский военнослужащий. Между тем в 1993 году "голубых касок" из Канады насчитывалось 3 тыс.