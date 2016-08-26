Керри: переговоры по Сирии и Украине были длинные, но конструктивные

ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Переговоры по Сирии и Украине в Женеве были длинными, но конструктивными . Об этом заявил государственный секретарь Джон Керри по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

"Благодарен Сергею Лаврову, что весь день он был со мной на переговорах - длинных, но продуктивных и конструктивных", - сказал он.

О режиме перемирия

Нарушения режима прекращения огня в Сирии стали нормой, а не исключением, заявил Керри.

"Прекращение огня было ценным, но, как мы убедились, его нарушения стали нормой, а не исключением", - отметил госсекретарь.

Если мы добьемся долгосрочного прекращения огня в Сирии, можно радикально изменить траекторию конфликта, заявил он.

О совместных действиях

Он также заявил, что РФ и США добились ясности в том, как идти вперед по Сирии, последние технические консультации завершены.

РФ и США согласны, что военного решения кризиса в Сирии быть не может, сказал госсекретарь.

"Мы добились ясности относительно пути на будущее, пути вперед, - сообщил Керри. - Мы завершили последний раунд технических консультаций (по Сирии - прим. ТАСС)".

Некоторые нерешенные проблемы между Россией и США по Сирии остаются, эксперты продолжат их обсуждение в Женеве, заявил Керри.

"У нас остались некоторые небольшие нерешенные проблемы. В течение последующих дней наши эксперты будут заседать здесь в Женеве, чтобы принять шаги по укреплению доверия", - сказал он.

О "Джебхат ан-Нусре"

Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) никогда не была частью соглашения о прекращении огня в Сирии, заявил госсекретарь.

"Джебхат ан-Нусра никогда не была частью соглашения о прекращении огня", - сказал Керри

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