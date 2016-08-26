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СМИ: США готовятся к перезапуску отношений с Бразилией после импичмента Руссефф

Международная панорама
26 августа, 23:42 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
По данным Globo, если процесс импичмента завершится сменой власти в Бразилии, президент США Барак Обама может провести переговоры с новым главой южноамериканской республики на полях саммита G20
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Руководство США намерено выстроить более тесные отношения с Бразилией в случае, если власть в южноамериканской стране сменится в результате процесса импичмента временно отстраненной от должности президента Дилмы Руссефф. Об этом сообщила сегодня газета Globo.

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© EPA/CADU GOMES
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"В Вашингтоне начинают видеть все больше возможностей для перезапуска отношений между двумя странами после окончания процесса импичмента Руссефф, оказавшейся в центре скандала с прослушкой американскими спецслужбами ее разговоров. Работа над созданием новой двусторонней повестки, включающей в себя различные совместные инициативы, уже ведется", - пишет издание.

По данным Globo, если процесс импичмента завершится сменой власти в Бразилии, президент США Барак Обама может провести переговоры с новым главой южноамериканской республики на полях саммита G20, который пройдет в Китае в начале сентября. Издание отмечает, что Вашингтон намерен добиться от Бразилиа принятия на себя обязательств по приему 3 тыс. сирийских беженцев, а также выступает за развитие двустороннего сотрудничества в сферах экономики, безопасности и охраны окружающей среды. "Многие американцы видят возможность для начала новых отношений между странами, но удивляются следующему факту: Бразилия, наравне с Индией, является одним из государств, которые чаще других голосуют против инициатив Вашингтона в ООН", - подчеркивает Globo.

В июле 2013 года в прессе появилась информация о том, что американские спецслужбы имели в Бразилии опорный пункт, где прослушивали телефонные разговоры и перехватывали электронные письма. Позднее стало известно, что президент Бразилии Дилма Руссефф входила в число лиц, за которыми шпионили США. Из-за разгоревшегося скандала глава государства отложила визит в США, намеченный на конец октября 2013 года.

В минувший четверг Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии приступил к финальной стадии рассмотрения вопроса об импичменте Руссефф. Точная дата и время итогового голосования пока неизвестны. Не исключено, что решение будет принято только вечером 30 августа или ранним утром 31 августа. Для отставки Руссефф необходимо, чтобы эту инициативу поддержали по меньшей мере две трети сенаторов (то есть 54 голоса - прим. ТАСС).

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы совершила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении бюджетных средств без консультации с парламентом, а также отсрочке выплат государственным банкам. Обвинений в коррупции в отношении президента, отстраненной от должности, не выдвигалось. Сама Руссефф неоднократно заявляла, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.

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Политический кризис в Бразилии
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Руссефф, Дилма
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