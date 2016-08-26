AFP: во Францию из Болгарии экстрадирован родственник участника нападения на Charlie Hebdo

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ПАРИЖ, 26 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Мурад Хамид, шурин террориста Шерифа Куаши, участника нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, был экстрадирован в пятницу из Болгарии во Францию. Об этом сообщило агентство France-Presse.
20-летний Хамид был задержан в конце июля на турецкой границе по подозрению в попытке присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а 28 июля власти страны передали его Болгарии, где он был помещен в центр для нелегальных мигрантов. Находясь в Болгарии, Хамид сам потребовал экстрадиции во Францию и заявил, что считает себя "жертвой несправедливости".
7 января 2015 года террористы напали на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo: погибли 12 человек, еще 11 получили ранения. Исламисты совершили нападение после того, как в журнале были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда.