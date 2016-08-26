Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: во Францию из Болгарии экстрадирован родственник участника нападения на Charlie Hebdo

Международная панорама
26 августа, 23:57 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
20-летний Мурад Хамид был задержан в конце июля на турецкой границе по подозрению в попытке присоединиться к террористической группировке "Исламское государство"
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 26 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Мурад Хамид, шурин террориста Шерифа Куаши, участника нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, был экстрадирован в пятницу из Болгарии во Францию. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Смотрите также
Во Франции вспоминают жертв терактов против Charlie Hebdo и еврейского магазина в Париже

20-летний Хамид был задержан в конце июля на турецкой границе по подозрению в попытке присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а 28 июля власти страны передали его Болгарии, где он был помещен в центр для нелегальных мигрантов. Находясь в Болгарии, Хамид сам потребовал экстрадиции во Францию и заявил, что считает себя "жертвой несправедливости".

7 января 2015 года террористы напали на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo: погибли 12 человек, еще 11 получили ранения. Исламисты совершили нападение после того, как в журнале были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Теракты во Франции Борьба с "Исламским государством"
Страны
Франция Болгария
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
8
СМИ: число жертв взрыва на юге Турции возросло до 50 человек
4
Правительство США готово оказать властям Милуоки помощь в связи с беспорядками
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: претензии к России по поводу проверки боеготовности необоснованны
2
Взрывотехники ликвидировали опасный предмет на остановке в Люберцах
3
Керри: переговоры по Сирии и Украине были длинные, но конструктивные
4
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
5
Путин освободил от должности двух генерал-майоров Следственного комитета
6
Легковушка насмерть сбила пенсионера в Подмосковье
7
Первая группа боевиков покинула юго-западное предместье Дамаска
Темы дня
Реклама