СМИ: истребитель пятого поколения F-35 не до конца боеспособен

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Проблемы, которые в условиях сражения поставят под вопрос боеспособность F-35, самого дорогостоящего в мире истребителя пятого поколения, выявлены при очередной серии испытаний. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

Она приводит содержание докладной записки, составленной 9 августа начальником испытаний военной техники в министерстве обороны США Майклом Гилмором. При тестировании выявлены недостатки в электронной начинке F-35, программном обеспечении, объединении данных и применении вооружений. "Достижение полной степени боеспособности истребителя находится под существенной угрозой", - заключил автор доклада.

Новый военный самолет начал поступать на вооружение морской пехоты и ВВС США в конце прошлого года. Вслед за ними свой вариант истребителя должны получить и ВМС США. В 2020 году Соединенные Штаты намерены впервые перебросить такие самолеты в Европу: местом их постоянной дислокации станет британская база Королевских ВВС Лейкенхит в графстве Суффолк.

F-35 спроектирован с использованием стелс-технологии и способен нести ядерное оружие. Работали над ним компания Lockheed Martin и еще несколько ведущих подрядчиков Пентагона. В проекте также принимали участие некоторые страны НАТО и Австралия, которые планируют закупить эти самолеты у США, их собирается приобрести и Израиль. Стоимость одной машины в серийном исполнении составляет примерно $100 млн и зависит от модификации.

Глава Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон сообщила, что в прошлом году компания построила 45 таких самолетов, а в этом рассчитывает выпустить 53. По плану их производство будет доведено в 2017 году до 60 единиц, а в 2018-м - примерно до 100. Минобороны США неоднократно называло этот проект в числе трех главных приоритетов американской военной авиации наряду с созданием нового стратегического бомбардировщика и самолета-заправщика. В текущем бюджете Пентагона на закупку F-35 выделено более $10 млрд.