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Экс-глава Бразилии Лула да Силва будет присутствовать на выступлении Руссефф в сенате

Международная панорама
27 августа, 1:20 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Помимо Лулы да Силвы, который считается политическим крестным отцом Руссефф, ее будут сопровождать еще около 30 сторонников
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Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

© EPA/SEBASTIAO MOREIRA

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет сопровождать Дилму Руссефф, временно отстраненную от должности главы государства, во время ее выступления в Федеральном сенате (верхней палате парламента) в рамках процесса импичмента. Как сообщила газета Globo, для бывшего национального лидера уже заказан пропуск в здание законодательного органа.

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Помимо Лулы да Силвы, который считается политическим крестным отцом Руссефф, ее будут сопровождать еще около 30 сторонников. Как ожидается, намеченное на 29 августа выступление президента, отстраненного от должности, будет эмоциональным и насыщенным критикой в адрес политических противников. Это может накалить и без того напряженную обстановку в верхней палате парламента: в пятницу заседание по вопросу импичмента несколько раз сопровождалось спорами на повышенных тонах, возникавшими между законодателями.

В частности председатель Федерального сената Ренан Калейрус сравнил сессию с собранием в психиатрической больнице. Это заявление, как и все заседание, транслировалась в прямом эфире крупнейшими национальными телеканалами и радиостанциями. "Вы вынуждены руководить процессом (импичмента) в психиатрической больнице!" - воскликнул Калейрус, обращаясь к главе Федерального верховного суда (ФВС) Рикарду Левандовски, который в соответствии с национальной конституцией отвечает за координацию выступлений законодателей по вопросу отставки главы государства.

Эмоциональное высказывание главы верхней палаты стало реакцией на реплику сенатора Глейзи Хоффман, одной из ярых сторонниц Руссефф. В ходе дебатов Хоффман заявила, что у ее коллег "нет морального права" судить поступки президента, отстраненного от должности. После сторонники импичмента обрушились с критикой на Хоффман, припомнив сенатору уголовное дело, открытое против ее мужа.

Процесс импичмента

В минувший четверг Федеральный сенат Бразилии приступил к финальной стадии рассмотрения вопроса об импичменте Руссефф. Точная дата и время итогового голосования пока неизвестны. Не исключено, что решение будет принято только вечером 30 августа или ранним утром 31 августа. Для отставки Руссефф необходимо, чтобы эту инициативу поддержали по меньшей мере две трети сенаторов (то есть 54 - прим. ТАСС).

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы совершила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении бюджетных средств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Обвинения в коррупции в отношении президента не выдвигались. Сама Руссефф неоднократно заявляла, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте называла политически мотивированной.

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