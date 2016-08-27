ДНР: в здании районного комиссариата Донецка произошел взрыв

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ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел в здании комиссариата в Кировском районе Донецка. Об этом в субботу сообщил представитель МВД провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"В военкомате по улице Куприна около окна первого этажа сработало неустановленное взрывное устройство, по предварительным данным, с механизмом замедленного действия", - приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей (ДАН). На место происшествия выехала оперативно-следственная группа районного отдела внутренних дел.
По информации МВД, жертв и пострадавших нет. Известно, что в здании выбило стекла, повреждены оконные рамы. Обстоятельства случившегося выясняются.