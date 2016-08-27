СМИ: Тереза Мэй задействует статью о выходе из ЕС без согласования с парламентом

ЛОНДОН, 27 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй без какого-либо согласования с парламентом задействует 50-ю статью Лиссабонского договора, которая запускает двухлетнюю процедуру выхода страны-члена из Европейского союза.

Об этом в пятницу сообщила на своем сайте лондонская газета The Daily Telegraph.

"Тереза Мэй не прибегнет к голосованию в парламенте по вопросу о Brexit перед тем, как приступить к переговорам о формальном запуске выхода Великобритании из Европейского союза ", - сказано в статье.

Издание сообщает, что оппоненты идеи Brexit заявляют, что, поскольку результат июньского референдума о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в ЕС "носит рекомендательный характер", то запуск 50-й статьи должен быть также одобрен и голосами депутатов палаты общин. По утверждению газеты, с этим предложением, помимо прочих, выступили бывший глава правительства Великобритании Тони Блэр и нынешний кандидат на пост лидера Лейбористской партии Оуэн Смит, которые поддерживают идею проведения повторного референдума о членстве страны в сообществе.

Однако издание ссылается на собственный неназванный источник в канцелярии главы правительства на Даунинг-стрит, который заявил, что "премьер-министр с абсолютной ясностью дала понять, что британская общественность уже проголосовала, и что теперь она (Мэй) преуспеет в осуществлении Brexit".

Впрочем, полагает газета, одной из причин такого подхода премьера к этой проблеме является очевидное преобладание в составах обеих палат парламента сторонников сохранения членства страны в Евросоюзе. Например, в палате общин против Brexit агитировали порядка 480 депутатов из 650. Поэтому на получение правительством одобрения на запуск 50-й статьи у нижней палаты парламента могут уйти многие годы.

На состоявшемся 23 июня референдуме о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. После этого Мэй, ставшая новым премьером, пообещала исполнить волю народа и вывести страну из состава Евросоюза. Впрочем, в предстоящем октябре группа юристов оспорит этот план в суде, поскольку, по мнению истцов, 50-ю статью нельзя затрагивать до тех пор, пока не утратит силу Закон о Европейских сообществах, принятый в 1972 году.