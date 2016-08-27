Растет число потенциально опасных инцидентов между ВМС США и Ирана в Персидском заливе

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Число потенциально опасных инцидентов между кораблями США и Ирана в Персидском заливе в этом году может на 50% превысить их количество в прошлом году. Об этом сообщил в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на данные, полученные из Пентагона.

"Таким темпом мы превысим количество подобных инцидентов прошлого года более чем на 50%", - приводит телеканал слова источника в министерстве обороны США.

Согласно данным Пятого флота ВМС США, в 2015 году инцидентов такого рода было около 30. За первое полугодие 2016 года этот показатель составил 26, а теперь возрос до 30.

В минувший вторник, как информировал Пентагон, четыре катера ВМС Корпуса "стражей исламской революции" Ирана осуществили "перехват на высокой скорости" эсминца Nitze. Иранские быстроходные катера приближались на "короткое расстояние к Nitze, несмотря на неоднократные предупреждения. Как утверждали в минобороны, два катера подошли к американскому кораблю на расстояние порядка "300 ярдов (около 274 метров)" и только после этого сбавили скорость и в конечном счете отдалились от эсминца.

По версии Пентагона, команда Nitze через определенные промежутки времени пыталась установить радиосвязь с иранскими катерами в общей сложности 12 раз. Ответа якобы ни разу не последовало. Кроме того, эсминец трижды подавал общепринятый на море звуковой сигнал тревоги - пять коротких гудков, сигнализируя о том, что намерения иранских военных моряков ему не ясны, и что он считает курс их катеров опасным. Наконец, команда Nitze выпустила 10 сигнальных ракет в направлении приближающихся иранских катеров.

Официальный представитель Центрального командования (CentCom) Вооруженных сил США коммандер (капитан второго ранга) Кайл Рейнс назвал действия иранцев "небезопасными и непрофессиональными", не соответствующими "международному праву и международно признанным правилам мореплавания".