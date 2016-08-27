Парламент Туниса одобрил состав нового правительства

ТУНИС, 27 августа. /ТАСС/. Парламент Туниса вынес вотум доверия новому правительству страны во главе с премьер-министром Юсефом Шахедом. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, вотум поддержали 167 членов парламента из 217.

В своем выступлении в пятницу вечером новый премьер заявил, что правительство нацелено на принятие жестких мер, которые благоприятно скажутся на национальной экономике, а также помогут создать новые рабочие места.

Агентство отмечает, что Шахед - самый молодой премьер-министр страны. На данным момент ему 41 год.

Ранее Юсеф Шахед занимал должность министра по иностранным делам.