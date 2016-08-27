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Парламент Туниса одобрил состав нового правительства

Международная панорама
27 августа, 3:43 UTC+3 ТУНИС ТУНИС 27, августа. /ТАСС
Вотум доверия поддержали 167 членов парламента из 217
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ТУНИС, 27 августа. /ТАСС/. Парламент Туниса вынес вотум доверия новому правительству страны во главе с премьер-министром Юсефом Шахедом. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, вотум поддержали 167 членов парламента из 217.

В своем выступлении в пятницу вечером новый премьер заявил, что правительство нацелено на принятие жестких мер, которые благоприятно скажутся на национальной экономике, а также помогут создать новые рабочие места.

Агентство отмечает, что Шахед - самый молодой премьер-министр страны. На данным момент ему 41 год.

Ранее Юсеф Шахед занимал должность министра по иностранным делам.

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