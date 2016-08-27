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Диск с секретными данными DCNS об индийских подлодках австралиец получил по почте

Международная панорама
27 августа, 5:46 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
Ранее сообщалось о массовой утечке документов французской компании
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© EPA/AHMAD YUSNI

СИДНЕЙ, 27 августа. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Утечка секретных данных о строительстве подводных подлодок для Индии французской судостроительной корпорации DCNS, "скорее всего, произошла не в результате шпионажа, а из-за некомпетентности, и напоминает фильмы не о Джеймсе Бонде, а франшизу "Остин Пауэрс". С таким комментарием выступила газета Australian, рассказав, как ее журналист узнал о массовой утечке документов французской компании, связанных с программой строительства подлодок Scorpene для индийских ВМС.

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Опубликованное газетой в начале нынешней недели сообщение об этой утечке привело к громкому скандалу и обострению отношений между Парижем и Нью-Дели. Министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн поспешил заявить, что "возникшая ситуация поставила в затруднительное положение и Францию, и Индию, но не затронула Австралию", заказавшую недавно у Франции субмарины на основе другой модели - Barracuda".

История отставного французского офицера

Согласно предположению газеты, секретная информация "была скопирована в 2011 году в парижском офисе DCNS" бывшим офицером французских ВМС, который в то время работал субподрядчиком компании.

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"По данным наших источников, этот бывший офицер вместе со своим коллегой позднее взяли с собой эти документы в одну из стран Юго-Восточной Азии, где они начали работать в частной компании над не имевшими грифа "секретно" военно-морскими проектами, - рассказывает газета. - Судя по всему, информация об индийском проекте Scorpene должна была послужить бывшему офицеру в качестве справочного материала. Однако впоследствии он и его партнер рассорились с руководством азиатской компании, их уволили и им запретили возвращаться в здание, где они оставили секретные документы".

Из Сингапура в Сидней

Затем эта информация была переправлена в штаб-квартиру компании, расположенную в Сингапуре. "Руководитель IT-подразделения, вероятно не понимая, с чем он имеет дело, попытался загрузить документы на сервер, чтобы потом по интернету направить ее в Сидней человеку, который должен был заменить двух уволенных французов. 18 апреля 2013 года информация была загружена на сервер компании, в результате чего оказалась полностью уязвимой для хакеров иностранных разведслужб.

Неизвестно, хранилась ли она на сервере несколько дней или год и получила ли ее в тот период в свое распоряжение какая-то иностранная разведка. Тем временем сотрудники сингапурской компании не сумели направить эти документы по интернету, поскольку речь шла об очень большом объеме информации, и решили записать их на диск, чтобы послать в Сидней обычной почтой.

Открытие жителя Сиднея

Когда житель Сиднея получил посылку и открыл диск на своем домашнем компьютере, "он был потрясен, увидев не предполагаемую информацию об одном из рутинных проектов, а секреты подводного флота Индии". Он переписал всю эту информацию на зашифрованный диск и разбил молотком оригинал. Новый диск пролежал у него в сейфе более двух лет.

Встреча в кафе

"Наша встреча произошла в расположенном в мельбурнском пригороде кафе "Локо", - рассказал журналист Australian Кэмэрон Стюарт, пояснив, что его собеседник показал ему на лэптопе секретные документы о подлодках Индии. На вопрос, почему тот решил сейчас так поступить, собеседник ответил: "Поскольку Австралия недавно заказала подлодки у DCNS, эта история теперь касается не только грубейших нарушений хранения секретных данных Франции и Индии, но и национальной безопасности Австралии, а также США (прим.ТАСС: Штаты поставят для австралийских подлодок часть вооружений)".

"Мой собеседник не нарушил никаких законов, властям (Австралии) известно его имя, и он собирается передать диск правительству в ближайший понедельник", - сообщил журналист Australian.

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