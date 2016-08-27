ВС Ирана получили беспилотник вертикального взлета

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ТЕГЕРАН, 27 августа. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Завершены работы по созданию первого иранского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вертикального взлета. Об этом сообщает сегодня агентство Tasnim.
По его данным, оборонно-промышленный комплекс Ирана создал беспилотник "Рохам", который способен совершать вертикальный взлет и вертикальную посадку. Он не требует полосы для разбега и может применяться на ограниченных площадках в условиях горной и лесистой местности. Новый иранский БПЛА предназначен для сбора разведданных и ведения аэрофотосъемки, информирует Tasnim.
"Рохам" стал наиболее значимым из семи проектов иранского ОПК, завершение которых приурочено к проходящей в эти дни в Иране "Правительственной недели". Она ежегодно проводится с 23 по 28 августа и приурочена к годовщине гибели в 1981 году в результате теракта второго президента ИРИ Мохаммада Али Раджаи, премьер-министра Мохаммада Джавада Бахонара и ряда высокопоставленных официальных лиц.
Традиционно в эти дни кабинет министров отчитывается перед народом о проделанной работе: сообщается о завершении проектов, проводятся церемонии ввода в эксплуатацию новых объектов.