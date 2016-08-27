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Антиправительственный митинг начался в центре Куала-Лумпура

Международная панорама
27 августа, 11:48 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Главным требованием собравшихся является привлечение к уголовной ответственности лиц, фигурирующих в скандале вокруг государственного инвестиционного фонда 1MDB
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СИНГАПУР, 27 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Антиправительственный митинг молодежи и общественных организаций начался в столице Малайзии. Как сообщает издание Straits Times, главным требованием собравшихся является привлечение к уголовной ответственности лиц, фигурирующих в скандале вокруг государственного инвестиционного фонда 1MDB.

Данные о численности демонстрантов, которые собрались в центре Куала-Лумпура, сильно разнятся. По информации полиции, речь идет о десятках митингующих, очевидцы говорят о сотнях. Между тем, по сообщениям СМИ, в городе усилены меры безопасности, в прилегающих к центру районах возводятся баррикады, небо на столицей патрулируют вертолеты.

В прошлом месяце Министерство юстиции США подало гражданский иск против инвестфонда с требованием вернуть более $1 млрд, которые, по мнению американской стороны, были присвоены незаконно. В частности, утверждается, что из фонда выводились средства, которые затем использовались для приобретения недвижимости, частых самолетов, а также спонсирования съемок фильма The Wolf of Wall Street. Государственный фонд оказался в центре скандала год назад после публикаций в The Wall Street Journal материалов о крупных финансовых транзакциях, участие в которых якобы принимал премьер-министр Малайзии Наджиб Разак.

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