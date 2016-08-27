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Украинские радикалы напали на здание Россотрудничества в Киеве

Международная панорама
27 августа, 12:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, августа. /ТАСС
Ночью они забросали здание представительства дымовыми шашками, выкрикивая лозунги об освобождении Олега Сенцова и Александра Кольченко
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КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Украинские радикалы напали на представительство Россотрудничества на Украине в Киеве, забросав здание дымовыми шашками. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС сотрудник представительства Светлана Буланенко.

"Около 3 часов ночи группа радикалов забросала здание представительства дымовыми шашками, выкрикивая лозунги об освобождении украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко. Они также обрисовали стены здания символами своей организации", - сказала она.

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По ее словам, через некоторое время на место происшествия прибыли правоохранители, однако правонарушители не были задержаны.

Буланенко также отметила, что это далеко не первый случай нападения радикалов на представительство. Последний раз, по ее словам, они приурочили свои действия ко дню рождения Сенцова в ночь на 14 июля, вновь забросав дымовыми шашками вход в российский центр. "Полиция обещала в тот раз усилить меры охраны правопорядка, однако нападение снова повторилось", - отметила она.

Ранее, 7 июля, порядка 30 радикалов из "Свободы" во главе с депутатом Киевсовета Игорем Мирошниченко ворвались в здание Россотрудничества в украинской столице и заняли помещение на втором этаже, где должна была состояться презентация книги академика Петра Толочко "Откуда пошла Русская земля". В итоге мероприятие было сорвано. Радикалы объяснили свои действия тем, что Толочко - якобы "антиукраинец и враг украинского государства".

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