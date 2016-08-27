В Молдавии освистали президента во время выступления на юбилее независимости

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КИШИНЕВ, 27 августа. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Протестующие освистали президента Молдавии Николая Тимофти, выступившего в субботу на центральной площади столицы по случаю 25-летнего юбилея независимости. Около тысячи демонстрантов, которых усиленные кордоны полиции не пропустили на площадь, свистели и скандировали "Воры!", "Позор!", "В отставку!" и другие антиправительственные лозунги.
Несмотря на это, Тимофти все же завершил речь. "Сегодня мы отдаем дань тем, кто добился независимости, а потом на Днестре защищал страну, - сказал он. - Мы поняли, что независимость не дается просто так, ее завоевывают. У нас были не только успехи, мы сделали много ошибок".
"Реформы, часть которых осталась на бумаге, должны быть доведены до конца. Призываю все органы расследовать кражу века (похищение €1 млрд из банков страны - прим. ТАСС), это поможет восстановить доверие народа и внешних партнеров", - заявил Тимофти.
Со своей стороны премьер-министр Павел Филип, находившийся на трибуне вместе с президентом, осудил поведение протестующих. "Грех пытаться за счет ценностей, важных для государства, выстраивать свою электоральную кампанию и зарабатывать избирательные дивиденды", - сказал он журналистам. Руководитель правительства заверил, что "в дальнейшем Молдавия пойдет по пути развития, укрепления государства на благо своих граждан".
"Я не понимаю, как можно свистеть и скандировать в то время, когда звучит гимн. У этих граждан нет ценностей, нет ничего святого, как и у партий, которые за ними стоят", - поддержал главу кабинета спикер парламента Андриан Канду.
Чтобы не пропустить манифестантов на площадь, где прошли торжества и военный парад, власти приняли усиленные меры безопасности. С раннего утра более пяти тысяч полицейских, многие из которых были с дубинками, в шлемах и балаклавах, преградили доступ на центральную площадь Кишинева. В результате туда не сумели попасть не только протестующие, но и пришедшие на праздник местные жители, а также гости столицы.
Однако оттесненные стражами порядка на безопасное для чиновников расстояние, демонстранты продолжали шуметь и скандировать антиправительственные лозунги, пытаясь заглушить ораторов и оркестр. Некоторые из них пытались прорвать оцепление, чтобы помешать проведению парада, бросали в военную технику бутылки. Полиция отогнала их, применив, как утверждают лидеры оппозиции, слезоточивый газ.
Военный парад, который прошел в третий раз за 25 лет независимости, принимали руководители республики вместе с аккредитованными зарубежными дипломатами и гостями, среди которых были представители оборонных ведомств Польши, Румынии, Германии, Белоруссии, Украины, Турции, Венгрии, Литвы и Франции. После прохождения военных на площади начались выступления молдавских исполнителей. Вечером состоятся фейерверк и концерт.
Как показали предпраздничные опросы, более 80% граждан считают, что Молдавия, ставшая одной из беднейших стран Европы, развивается в неверном направлении. В прошлом году оппозиция вывела на улицы Кишинева тысячи демонстрантов после того, как в прессу просочилась информация о хищении из банков страны сопоставимой с ВВП суммы в €1 млрд. Акции протеста возглавили выступающие за сближение с Россией Партия социалистов Республики Молдова, "Наша партия" и поддерживающая интеграцию в Евросоюз "Платформа Достоинство и Правда".
Они и привели к распаду правящей проевропейской коалиции, фактически руководимой Либерал-демократической партией Молдовы, лидер которой - экс-премьер Владимир Филат - был приговорен к девяти годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Новое парламентское большинство сформировали коллеги либерал-демократов - Демократическая и Либеральная партии при поддержке перебежчиков из других фракций. Однако оппозиция требует отставки властей и проведения досрочных выборов в законодательный орган.