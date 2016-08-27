Активисты взобрались на Бранденбургские ворота, протестуя против миграционной политики ФРГ

Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShowНовости Урала 27 августа, 15:26
Число жертв землетрясения в Италии возросло до 290 человекПроисшествия 27 августа, 14:15
Начальник ОСБ УВД по ЦАО Москвы арестован на два месяцаПроисшествия 27 августа, 13:42
Версия о поджоге на складе в Москве не подтвердиласьПроисшествия 27 августа, 13:38
В Кабардино-Балкарии убит бандглаварь, причастный к террористическим преступлениямПроисшествия 27 августа, 13:03
Аксенов: Крым сможет вернуть себе славу центра российского киноискусстваКультура 27 августа, 12:57
СМИ: премьер Японии пообещал выделить в течение трех лет $30 млрд на развитие АфрикиМеждународная панорама 27 августа, 12:42
Систему ПВО Южного военного округа попробуют прорвать более 30 самолетов и вертолетов ВКСАрмия и ОПК 27 августа, 12:37
Промес продлил контракт с ФК "Спартак" на пять летСпорт 27 августа, 12:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 27 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов /. Группа активистов в составе около 15 человек взобралась на символ Берлина - Бранденбургские ворота - в знак протеста против миграционной политики властей ФРГ.
По данным полиции, речь идет об участниках правой группировки Identitaere Bewegung ("Движение идентичности"), которое находится под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции. На воротах активисты вывесили транспарант с надписью "Безопасные границы - безопасное будущее".
Спустя примерно час после начала акции они прекратили ее по требованию прибывших на место стражей порядка. В отношении участников ведется следствие, в том числе по подозрению в нарушении закона о проведении собраний.