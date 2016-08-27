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Активисты взобрались на Бранденбургские ворота, протестуя против миграционной политики ФРГ

Международная панорама
27 августа, 14:41 UTC+3 БЕРЛИН ТАСС Вячеслав, Филиппов
Протестующие вывесили транспарант с лозунгом "Безопасные границы - безопасное будущее"
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БЕРЛИН, 27 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов /. Группа активистов в составе около 15 человек взобралась на символ Берлина - Бранденбургские ворота - в знак протеста против миграционной политики властей ФРГ.

По данным полиции, речь идет об участниках правой группировки Identitaere Bewegung ("Движение идентичности"), которое находится под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции. На воротах активисты вывесили транспарант с надписью "Безопасные границы - безопасное будущее".

Спустя примерно час после начала акции они прекратили ее по требованию прибывших на место стражей порядка. В отношении участников ведется следствие, в том числе по подозрению в нарушении закона о проведении собраний.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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