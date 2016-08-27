СМИ: турецкие ВВС нанесли авиаудары по сирийской оппозиции вблизи города Джараблус

БЕЙРУТ, 27 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Турецкая артиллерия и ВВС наносят удары по селению Телль-Амарна на севере Сирии. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Firat. По его сведениям, данный населенный пункт обороняют бойцы вооруженной группировки "Военный совет Джараблуса", которая выступает союзником оппозиционной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

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Как передает Firat со ссылкой на командира группировки, в результате продолжающихся с утра обстрелов среди мирных жителей есть жертвы. Их число уточняется.

Телль-Амарна находится в восьми км к югу от пограничного города Джараблус, который контролируют турецкие войска, а также формирования так называемой Сирийской свободной армии (ССА) и исламисты из радикальной группировки "Аль-Джебха аш-Шамия".

25 августа командование СДС, костяк которых составляют курдские ополченцы, сообщило, что передало бойцам "Военного совета Джараблуса" (состоит из арабов и курдов) позиции в районе реки Саджур - притока Евфрата. СДС предупредили, что "готовы в любой момент оказать поддержку своим союзникам". В начале текущего месяца арабо-курдские отряды, входящие в СДС, разгромили оплот террористов из запрещенной в РФ организации "Исламское государство" в городе Манбидж (40 км от Джараблуса).

Между тем боевики ССА ультимативно потребовали в субботу вывода всех сил СДС и союзных с ними отрядов с западного берега реки Евфрат, где Анкара создает "зону безопасности". ССА, которой оказывают поддержку турецкие войска, угрожает развернуть военные действия против курдов.

По сведениям газеты Hürriyet, в настоящее время на территории Сирии в рамках проводимой Анкарой операции "Щит Евфрата" находятся 400 турецких военнослужащих из элитных частей коммандос и 50 единиц бронетехники.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Инфографика "Исламское государство" в Ираке и Сирии Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС