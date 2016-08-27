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При взрыве снаряда в Саудовской Аравии близ границы с Йеменом погиб ребенок

Международная панорама
27 августа, 16:45 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Василий Вавилин
Пострадали также трое иностранных резидентов и еще один ребенок
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 27 августа. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Один ребенок погиб в субботу в Саудовской Аравии в результате разрыва снаряда, выпущенного с территории Йемена. Об этом сообщило управление гражданской обороны королевства.

"В результате падения боевого снаряда, выпущенного с йеменской территории, погиб ребенок, еще один получил ранения. Пострадали также трое иностранных резидентов. Все они были доставлены в больницы", - подчеркивается в заявлении ведомства.

Вооруженный конфликт между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года, однако в наиболее активную фазу он перешел со вторжением в марте 2015 года так называемой аравийской коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия в поддержку йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади. Это привело к эскалации напряженности на саудовско-йеменской границе, откуда практически ежедневно поступают сообщения об обстрелах и бомбардировках.

По данным ООН, в результате боевых действий в Йемене погибли более 6,4 тысячи человек, свыше 30 тысяч получили ранения. Число жертв среди мирного населения превысило 3,7 тысячи человек.

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Темы
Военная операция в Йемене
Страны
Йемен Саудовская Аравия
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