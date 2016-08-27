При взрыве снаряда в Саудовской Аравии близ границы с Йеменом погиб ребенок

ФСК: задержанный оперативниками Гончаров не является сотрудником компанииЭкономика и бизнес 27 августа, 17:16
СК возбудил дело о покушении на сотрудников ФСБ во время спецоперации в Кабардино-БалкарииПроисшествия 27 августа, 16:59
Пушков: Запад не сможет удержать изоляцию КрымаПолитика 27 августа, 16:59
Пилот "Мерседеса" Росберг выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят - 19-йСпорт 27 августа, 16:24
После пожара в Москве госпитализированы четверо киргизских гражданПроисшествия 27 августа, 16:05
Минтранс: говорить о возобновлении чартерного авиасообщения между РФ и Турцией раноЭкономика и бизнес 27 августа, 16:02
СМИ: турецкие ВВС нанесли авиаудары по сирийской оппозиции вблизи города ДжараблусМеждународная панорама 27 августа, 15:50
В Италии через SMS собрали более €6 млн для пострадавших в землетрясенииОбщество 27 августа, 15:49
Доннарумма стал самым молодым футболистом за 105 лет, вызванным в сборную ИталииСпорт 27 августа, 15:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 27 августа. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Один ребенок погиб в субботу в Саудовской Аравии в результате разрыва снаряда, выпущенного с территории Йемена. Об этом сообщило управление гражданской обороны королевства.
"В результате падения боевого снаряда, выпущенного с йеменской территории, погиб ребенок, еще один получил ранения. Пострадали также трое иностранных резидентов. Все они были доставлены в больницы", - подчеркивается в заявлении ведомства.
Вооруженный конфликт между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года, однако в наиболее активную фазу он перешел со вторжением в марте 2015 года так называемой аравийской коалиции, которую возглавила Саудовская Аравия в поддержку йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади. Это привело к эскалации напряженности на саудовско-йеменской границе, откуда практически ежедневно поступают сообщения об обстрелах и бомбардировках.
По данным ООН, в результате боевых действий в Йемене погибли более 6,4 тысячи человек, свыше 30 тысяч получили ранения. Число жертв среди мирного населения превысило 3,7 тысячи человек.