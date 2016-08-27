Reuters: турецкие ВВС уничтожили склад боеприпасов вблизи сирийского города Джараблу

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БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. ВВС Турции уничтожили склад с боеприпасами при обстреле территории к югу от сирийского города Джараблус. Об этом сообщило агентство Reuters.
Ранее в субботу оно распространило информацию, согласно которой турецкие ВВС атаковали группировку сирийской оппозиции "Военный совет Джараблуса" к югу от одноименного города в деревне Амарна. Также отмечалось, что бомбардировка привела к жертвам среди мирного населения. В частности, глава группировки назвал эту атаку опасной эскалацией конфликта, которая несет угрозу региону.
"Военный совет Джараблуса" является союзником коалиции "Силы демократической Сирии", костяк которой составляют курды.