СМИ: курдские бойцы открыли огонь по турецкой танковой колонне на севере Сирии

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БЕЙРУТ, 27 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Турецкие войска направили в субботу танковую колонну к населенному пункту Телль-Амарна на севере Сирии. Как передала телестанция "Аль-Маядин", курдские бойцы, входящие в вооруженную группировку "Военный совет Джараблуса", открыли по бронетехнике огонь.
Союзником этой группировки, которая контролирует семь селений в окрестностях одноименного пограничного города Джараблус, выступает коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), состоящая из арабо-курдских формирований.
Ранее турецкая артиллерия и ВВС нанесли удары по позициям ополченцев, обороняющихся в Телль-Амарне. В результате, по сведениям агентства Firat, среди мирных жителей есть жертвы, их число уточняется.
Телль-Амарна находится в восьми км к югу от Джараблуса, над которым 24 августа установили контроль турецкие войска и поддерживаемая Анкарой "Сирийская свободная армии" (ССА).
Турция, создающая на западном берегу Евфрата зону безопасности, ультимативно потребовала от курдов вывести все отряды из этого региона, в том числе из Манбиджа (40 км от Джараблуса). Этот город был освобожден 12 августа отрядами СДС от террористов из радикальной организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Его осада продолжалась 73 дня. Поддержку с воздуха СДС оказали ВВС международной коалиции во главе с США.
По сведениям газеты Hürriyet, в настоящее время на территории Сирии в рамках проводимой Анкарой операции "Щит Евфрата" находятся 400 турецких военнослужащих из элитных частей коммандос и 50 единиц бронетехники.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).
Территории под контролем боевиков, иностранные наемники в рядах террористической группировки и крупнейшие теракты ИГ - в инфографике ТАСС