СМИ: курдские бойцы открыли огонь по турецкой танковой колонне на севере Сирии

БЕЙРУТ, 27 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Турецкие войска направили в субботу танковую колонну к населенному пункту Телль-Амарна на севере Сирии. Как передала телестанция "Аль-Маядин", курдские бойцы, входящие в вооруженную группировку "Военный совет Джараблуса", открыли по бронетехнике огонь.

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Союзником этой группировки, которая контролирует семь селений в окрестностях одноименного пограничного города Джараблус, выступает коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), состоящая из арабо-курдских формирований.

Ранее турецкая артиллерия и ВВС нанесли удары по позициям ополченцев, обороняющихся в Телль-Амарне. В результате, по сведениям агентства Firat, среди мирных жителей есть жертвы, их число уточняется.

Телль-Амарна находится в восьми км к югу от Джараблуса, над которым 24 августа установили контроль турецкие войска и поддерживаемая Анкарой "Сирийская свободная армии" (ССА).

Турция, создающая на западном берегу Евфрата зону безопасности, ультимативно потребовала от курдов вывести все отряды из этого региона, в том числе из Манбиджа (40 км от Джараблуса). Этот город был освобожден 12 августа отрядами СДС от террористов из радикальной организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Его осада продолжалась 73 дня. Поддержку с воздуха СДС оказали ВВС международной коалиции во главе с США.

По сведениям газеты Hürriyet, в настоящее время на территории Сирии в рамках проводимой Анкарой операции "Щит Евфрата" находятся 400 турецких военнослужащих из элитных частей коммандос и 50 единиц бронетехники.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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