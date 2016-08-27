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Бордюжа: роль силового компонента ОДКБ повышается

Международная панорама
27 августа, 18:20 UTC+3 БАРАНОВИЧИ (Белоруссия) (Белоруссия) 27, августа. /ТАСС
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БАРАНОВИЧИ (Белоруссия), 27 августа. /ТАСС/. Главным инструментом ОДКБ при его создании подразумевалось политическое воздействие, однако ситуация в мире диктует повышение роли силового компонента, заявил генеральный секретарь организации Николай Бордюжа на церемонии закрытия учений "Нерушимое братство-2016".

"ОДКБ - международная структура, призванная обеспечить мир и безопасность наших стран. Обеспечить возможность экономического роста, решений социальных проблем. Главным инструментом организации является политическое воздействие. Однако тенденция развития ситуации говорит только об обратном: о повышении роли силового компонента организации", - заявил Бордюжа.

"И в этом военном взаимодействии особое внимание президенты (стран-участниц ОДКБ), Совет коллективной безопасности уделяет миротворческому компоненту", - добавил он.

При общении с журналистами он добавил также, что "10 лет назад, когда мы готовили нормативные документы и работали над соглашением над созданиями миротворческих сил ОДКБ, мы не предполагали, что такой уровень взаимодействия мы достигнем за сравнительно короткий промежуток времени".

Уникальные методики

Первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев заявил, что учения "Нерушимое братство - 2016" были знаковыми, потому что на них отрабатывались уникальные методики подготовки миротворческих подразделений стран ОДКБ, однако о применении этих сил за пределами стран ОДКБ речь пока не идет.

"Данные учения для войск Республики Беларусь были знаковыми. Мы получили уникальные возможности и методики подготовки миротворческих подразделений стран ОДКБ. На мой взгляд, те вопросы, которые отрабатывались в данных учениях, являются актуальными... Военные специалисты считают, что учение получилось", - заявил Белоконев.

"Данный миротворческий контингент без ограничений применяется на территории стран - участниц ОДКБ. Пока не идет речь о применении этого контингента где-то за пределами этих государств. Применяться он может в любой ситуации для установления мира", - добавил он.

В учениях "Нерушимое братство-2016", которые прошли возле города Барановичи в Белоруссии, участвовали национальные контингенты всех шести стран, входящих в ОДКБ - всего до 1500 военнослужащих из состава вооруженных сил, внутренних войск и полиции, а также около 300 единиц авиационной, бронетанковой и автомобильной техники. На данных учениях впервые контингент миротворческих сил ОДКБ получил мандат Совета безопасности ООН.

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Бордюжа, Николай Николаевич
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