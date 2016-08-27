СМИ: убитый в Бангладеш организатор атаки на кафе в июле был гражданином Канады

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ОТТАВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Ликвидированный полицией Бангладеш организатор атаки на кафе в Дакке 1 июля был гражданином Канады. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.
По его информации, убитый Тамин Чоудхари проживал в Онтарио, но в 2013 году покинул Канаду, предположительно, отправившись в Сирию. Известно, что у него была ученая степень по химии, полученная в онтарийском Университете Виндзора. Чоудхари родился в Бангладеш, когда он получил канадский паспорт, не сообщается.
В МИД Канады информировали, что проверяют эту информацию. "Мы работаем с властями Бангладеш для получения дополнительной информации", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее в этот же день произошла перестрелка между полицией и боевиками в пригороде столицы Бангладеш. Силовые подразделения получили информацию, что в одном из районов укрывались экстремисты. Силовики оцепили территорию и провели спецоперацию. В результате были ликвидированы три исламиста.
1 июля группа вооруженных людей напала на пользующийся популярностью у иностранцев ресторан в столице Бангладеш. Жертвами атаки стали 20 человек, около 40 получили ранения. Кроме того, во время операции по освобождению заложников погибли двое полицейских.
Случаи захватов заложников и терактов, совершенных исламистами против иностранцев. Досье