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Эйро: Россия является партнером Франции по Сирии, но она должна прекратить свои бомбежки

Международная панорама
27 августа, 20:39 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
По мнению главы французского МИДа, "Россия не может придерживаться двойных стандартов - то есть стремиться к политическому решению и действовать исключительно военными средствами"
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ПАРИЖ, 27 августа. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Франция считает Россию "не противником, но партнером" в деле урегулирования конфликта Сирии, однако Москва должна осудить режим президента САР Башара Асада и свернуть операции ВКС РФ на сирийской территории. Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро в опубликованном интервью газете Le Monde.

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"Россия - не противник, но партнер, именно вместе с ней, а также с Ираном, Саудовской Аравией, с американцами и Турцией мы ищем решения. Русские должны сыграть определяющую роль в урегулировании этого конфликта. Они заверяют, что хотят прийти к политическому решению и возобновлению переговоров в Женеве, я говорю им: осудите режим (Асада) и прекратите бомбить", - заявил французский министр.

По мнению Эйро, "Россия не может придерживаться двойных стандартов - то есть стремиться к политическому решению и действовать исключительно военными средствами, словно победа режима возможна". "Режим не может выиграть военным путем. Существует общий интерес в том, чтобы вернуться за стол переговоров в Женеве без того, чтобы кто-либо потерял лицо", - добавил он.

Французский министр также заявил о том, что в Париже сознают стремление России отстаивать собственные интересы и готовы продолжать диалог. "Россия - это великая нация, которая вновь хочет играть определенную роль. Это можно понять. Как я вам сказал - это партнер, но партнер непростой; с Россией нужно говорить ясно, и мы будем так говорить с президентом Путиным, который в октябре должен приехать в Париж", - сказал Эйро.

Глава МИД Франции также напомнил о том, что случаи применения правительственной армией Сирии химического оружия уже подтверждены независимой комиссией, созданной по решению Совета Безопасности ООН совместно с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Эта же комиссия, добавил Эйро, установила и по меньшей мере один факт использования в Сирии химоружия со стороны боевиков- исламистов.

"Сирийский режим и "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) соперничают по степени ужаса. Использование подобного оружия является не только незаконным, но и не может поддерживаться с моральной точки зрения, что касается и тех, кто помогает Дамаску. Никто не заинтересован в распространении химического оружия, и Россия должна прояснить свою позицию, одновременно используя эту возможность, чтобы вернуться к политическому решению. У этого конфликта нет военного выхода, как это признает и мой коллега Сергей Лавров", - отметил Жан-Марк Эйро.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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