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Во Франции предъявили обвинения родственнику террориста Шерифа Куаши

Международная панорама
27 августа, 21:34 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Подследственный - 20-летний шурин террориста по имени Мурад Хамид - был в пятницу экстрадирован во Францию из Болгарии
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ПАРИЖ, 27 августа. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Родственник террориста Шерифа Куаши, участвовавшего в 2015 году в нападении на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже, помещен под стражу во Франции по обвинению в причастности к террористическому подполью. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на судебные источники.

Подследственный - 20-летний шурин террориста по имени Мурад Хамид - был в пятницу экстрадирован во Францию из Болгарии. Сегодня ему были официально предъявлены обвинения по статье "участие в преступном террористическом формировании".

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Мурад Хамид был задержан в конце июля этого года на турецкой границе по подозрению в попытке присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а 28 июля турецкие власти экстрадировали его в Болгарию, где он находился в центре для нелегальных мигрантов. Находясь в Болгарии, Хамид утверждал, что направлялся на Ближний Восток "как турист", и в итоге согласился на экстрадицию во Францию, заявив, что считает себя "жертвой несправедливости".

7 января 2015 года террористы напали на редакцию Charlie Hebdo , в результате которого погибли 12 человек и еще 11 получили ранения. Атаку совершили исламисты Шериф и Саид Куаши. Ответственность за организацию позднее взяла на себя террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове". Поводом для нападения была названа публикация в этой газете карикатур на пророка Мухаммеда.

Шерифу Куаши арестованный сейчас Мурад Хамид приходится шурином: за Шерифа вышла замуж одна из сестер Мурада по имени Иззана. Некоторое время французские власти из-за этих родственных связей подозревали Мурада Хамида в соучастии в подготовке нападения на редакцию Charlie Hebdo, однако эти подозрения не подтвердились.

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