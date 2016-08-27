Президент Чада: экономика Африки страдает от конфликтов и последствий изменения климата

РАБАТ, 27 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Экономика Африки страдает от ряда факторов, особенно от многочисленных конфликтов и последствий изменения климата. Об этом заявил в столице Кении (Найроби) президент Чада, действующий председатель Африканского союза (АС) Идрисс Деби Итно. Он выступил на шестой Токийской международной конференции по развитию Африки (ТИКАД).

"Африканская экономика серьезно страдает от падения цен на сырьевые материалы, многочисленных конфликтов, охвативших континент, и последствий изменения климата", - сказал лидер Чада. "Наша битва за развитие не будет успешной без мира, стабильности и особенно безопасности", - добавил он.

Кроме того, Деби Итно призвал "всех партнеров Африки" внести вклад в Африканский фонд по борьбе с терроризмом, созданный недавно АС, а также "содействовать росту экономики на континенте, снижению масштабов бедности, улучшению качества медико-санитарного обслуживания".

Ранее в субботу премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в Найроби, пообещал выделить в течение ближайших трех лет $30 млрд на развитие Африки. "Япония намерена без применения силы и давления способствовать развитию Африки как региона, где соблюдается право и уважается рыночная экономика", - процитировало главу правительства агентство Киодо.

Токийские международные конференции по развитию Африки созываются каждые пять лет, начиная с 1993 года. В 2013 году было решено проводить их каждые три года. В этом году ТИКАД впервые проходит за пределами Японии.

В конференции в Кении, организованной при участии правительства Японии, ООН, АС и Всемирного банка, принимают участие около 30 глав государства и министров из Африки. Как ожидается, мероприятие завершится в воскресенье принятием "Декларации Найроби".