Пушилин: в ДНР не намерены делать "первые шаги" по отводу сил без четких договоренностей

ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) считают нецелесообразным делать "первые шаги" в вопросе разведения сторон конфликта в Донбассе. Об этом заявил полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин.

"На данном этапе мы также видим нецелесообразность того, чтобы делать первые шаги, которые не прописаны четко, не регламентированы четко документами, согласованными, парафированными, подписанными на высоком уровне в Минске", - приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей (ДАН).

Полпред ДНР отметил, что за время конфликта провозглашенные республики Донбасса шли на жесты доброй воли, но встречных шагов со стороны Киева не последовало. "Наоборот, ситуация только усугублялась тем, что Украина это использовала как нашу слабость", - пояснил Пушилин.

Ранее представители ДНР на минских переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе настаивали на скорейшем подписании соглашения о разведении сторон конфликта. Однако прогресса в этом вопросе сторонам достичь пока не удалось, выйти на соглашение не получается уже более месяца.

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