СМИ: один военный погиб, трое ранены в результате атаки на турецкие танки в Сирии

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АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Один военный погиб, трое ранены сегодня в результате атаки на турецкие танки в Сирии. Об этом агентство Reuters.
Потери среди военных произошли в результате ракетного обстрела танковой колоны Вооруженных сил Турции в сирийском городе Джараблус. По сообщениям источника агентства, ракета была выпущена с территории подконтрольной курдским формированиям "Силы народной самообороны".
Ранее в субботу агентство сообщало, что ВВС Турции атаковали группировку сирийской оппозиции "Военный совет Джараблуса" к югу от одноименного города в деревне Амарна.
Также отмечалось, что бомбардировка привела к жертвам среди мирного населения. В частности, глава группировки назвал эту атаку опасной эскалацией конфликта, которая несет угрозу региону.