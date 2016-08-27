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СМИ: один военный погиб, трое ранены в результате атаки на турецкие танки в Сирии

Международная панорама
27 августа, 22:35 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 27, августа. /ТАСС
Потери среди военных произошли в результате ракетного обстрела танковой колоны Вооруженных сил Турции в сирийском городе Джараблус
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АНКАРА, 27 августа. /ТАСС/. Один военный погиб, трое ранены сегодня в результате атаки на турецкие танки в Сирии. Об этом агентство Reuters.

Потери среди военных произошли в результате ракетного обстрела танковой колоны Вооруженных сил Турции в сирийском городе Джараблус. По сообщениям источника агентства, ракета была выпущена с территории подконтрольной курдским формированиям "Силы народной самообороны".

Ранее в субботу агентство сообщало, что ВВС Турции атаковали группировку сирийской оппозиции "Военный совет Джараблуса" к югу от одноименного города в деревне Амарна.

Также отмечалось, что бомбардировка привела к жертвам среди мирного населения. В частности, глава группировки назвал эту атаку опасной эскалацией конфликта, которая несет угрозу региону.

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