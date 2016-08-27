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СМИ: два мирных жителя ранены при обстреле Горловки украинскими силовиками

Международная панорама
27 августа, 23:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
В поселке Зайцево получил осколочное ранение головы 71-летний мужчина, его состояние оценивается как тяжелое. Тяжелое осколочное ранение в грудь получила женщина 1950 года рождения
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов северной окраины Горловки украинскими силовиками. Об этом сообщил и. о. главы администрации города Иван Приходько.

"В поселке Зайцево, по улице Кондратенко, получил осколочное ранение головы 71-летний мужчина, его состояние оценивается как тяжелое. Тяжелое осколочное ранение в грудь получила женщина 1950 года рождения", - приводит слова Приходько Донецкое агентство новостей (ДАН).

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на встрече в Минске 29 апреля договорились о полном прекращении огня в Донбассе с полуночи 30 апреля. Это соглашение стало уже восьмой с осени 2014 года договоренностью о соблюдении "режима тишины". Тем не менее киевские силовики продолжают нарушать условия перемирия, в том числе открывая огонь из минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с соглашениями.

26 августа в Минске участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины предприняли очередную попытку добиться прекращения огня в Донбассе. В качестве момента начала "режима тишины" было предложено взять 1 сентября - начало нового учебного года.

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
12 февраля 2015 года участники переговоров контактной группы в Минске подписали ранее согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" документ, предусматривающий прекращение огня в Донбассе с 15 февраля. Переговоры "нормандской четверки" в составе президентов РФ, Украины и Франции, а также канцлера ФРГ продолжались в Минске в разных форматах (в узком составе и с участием членов делегаций) с вечера 11 февраля в общей сложности около 16 часов.

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