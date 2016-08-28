ВМС США получили новую атомную подводную лодку

ВАШИНГТОН, 28 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Новейшая атомная подводная лодка "Иллинойс", строительство которой обошлось в $2,7 млрд, была официально передана ВМС США. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press (AP).

Постройка субмарины велась на протяжении пяти с половиной лет. Теперь она получила бортовой номер - SSN 786. Окончательный ввод в эксплуатацию запланирован на 29 октября.

"Иллинойс" принадлежит к типу "Вирджиния". Всего на вооружении американских ВМС состоят 12 таких субмарин. Лодки данного класса предназначены для борьбы с вражескими субмаринами на глубине, а также для проведения прибрежных операций. "Иллинойс", длина которой составляет около 115 метров, вмещает до 130 членов экипажа и способна нести на своем борту высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Томагавк".

Строительство подлодки началось в 2011 году. В прошедшей тогда церемонии закладки судна также поучаствовала Мишель Обама, которая оставила свои инициалы на небольшой металлической детали, использованной впоследствии при строительстве субмарины. Первая леди также присутствовала на церемонии спуска "Иллинойс" на воду.