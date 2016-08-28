Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВМС США получили новую атомную подводную лодку

Международная панорама
28 августа, 0:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Постройка субмарины велась на протяжении пяти с половиной лет. Всего на вооружении американских ВМС состоят 12 таких субмарин
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 28 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Новейшая атомная подводная лодка "Иллинойс", строительство которой обошлось в $2,7 млрд, была официально передана ВМС США. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press (AP).

Постройка субмарины велась на протяжении пяти с половиной лет. Теперь она получила бортовой номер - SSN 786. Окончательный ввод в эксплуатацию запланирован на 29 октября.

"Иллинойс" принадлежит к типу "Вирджиния". Всего на вооружении американских ВМС состоят 12 таких субмарин. Лодки данного класса предназначены для борьбы с вражескими субмаринами на глубине, а также для проведения прибрежных операций. "Иллинойс", длина которой составляет около 115 метров, вмещает до 130 членов экипажа и способна нести на своем борту высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Томагавк".

Строительство подлодки началось в 2011 году. В прошедшей тогда церемонии закладки судна также поучаствовала Мишель Обама, которая оставила свои инициалы на небольшой металлической детали, использованной впоследствии при строительстве субмарины. Первая леди также присутствовала на церемонии спуска "Иллинойс" на воду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Киеве отметили 25-ю годовщину независимости парадом "новой украинской армии"
8
СМИ: число жертв взрыва на юге Турции возросло до 50 человек
4
Правительство США готово оказать властям Милуоки помощь в связи с беспорядками
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Протестующие забросали яйцами посольство Украины в Москве
2
СМИ: один военный погиб, трое ранены в результате атаки на турецкие танки в Сирии
3
Матч по мини-футболу, длившийся 7,5 суток подряд в Твери, претендует на мировой рекорд
4
В московском метро под колесами поезда погибла девушка
5
ФСК ЕЭС, строящая энергомост в Крым: задержанный Гончаров не является сотрудником компании
6
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
7
Суд по делу об экстрадиции россиянина Сергея Миронова может пройти 29 августа
Темы дня
Реклама