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СМИ: беды Украины порождены желанием Запада втянуть ее в зону своего влияния

Международная панорама
28 августа, 6:19 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Газета The Sunday Telegraph пишет, что "после почти трех лет гражданской войны, в которой уже погибли 9 тысяч человек, лидеры Запада оказались столь же унизительно беспомощными, как и всегда"
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 28 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Противостояние на Украине было порождено желанием ЕС и США втянуть эту страну в зону своего политического влияния. Об этом говорится в статье под заголовком "Благодаря головотяпству ЕС, Россия неизбежно одержит победу на Украине", которая вечером в субботу разместила на своем сайте воскресная газета The Sunday Telegraph.

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"Существовала только лишь одна причина, почему трагедия, разрывающая Украину на части, изверглась, как это произошло зимой 2013-2014 годов - это высокомерное стремление Евросоюза, поддерживаемого Соединенными Штатами, втянуть Украину в свою непрерывно расширяющуюся империю. Для этого Запад рад был наблюдать за тем, как пророссийский украинский президент был свергнут во время государственного переворота неизбранной марионеткой, удобной для ЕС", - отмечает автор статьи Кристофер Букер.

По его словам, "было в полной мере ожидаемо, что русскоязычные жители Крыма и восточной Украины предпочтут, чтобы ими руководили свои же русские собратья в Москве, нежели какая-то причудливая форма правительства в далеко расположенном Брюсселе, которую они так и не начали понимать".

"Для Запада, - продолжает автор, - было до опасной степени безумно реагировать на это так, как они это сделали, при том, что госсекретарь США Джон Керри описывал голосование в Крыму как "неслыханный акт агрессии", принц Чарльз стал сравнивать Путина с Гитлером, а карикатурного на тот момент "министра иностранных дел" ЕС баронессу Эштон в Киеве приветствовали одобрительными возгласами 200 тысяч выкрикивавших "Европа, Европа" украинцев, многим из которых Брюссель за это заплатил".

Букер считает, что "после почти трех лет гражданской войны, в которой уже погибли 9 тысяч человек, лидеры Запада оказались столь же унизительно беспомощными, как и всегда, в вопросе о том, как отреагировать на тот хаос, к образованию которого они приложили больше усилий, чем кто- либо другой".

Автор данной статьи также полагает, что "единственным выходом из этого тупика явилось бы присоединение восточной Украины к России".

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Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

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