СМИ: в Индонезии двое получили ранения при взрыве в церкви

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СИНГАПУР, 28 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Неизвестный мужчина привел в действие взрывное устройство во время проповеди в католической церкви в индонезийском городе Медан (административный центр провинции Северная Суматра). Как сообщило информационное агентство ANTARA, небольшие травмы получил пастор и сам боевик.
В настоящее время близлежащая территория блокирована, полиция проводит обыск в церкви. По свидетельству очевидцев, нападавший имел символику группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ).
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.