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СМИ: в Индонезии двое получили ранения при взрыве в церкви

Международная панорама
28 августа, 8:01 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
По свидетельству очевидцев, нападавший имел символику группировки "Исламское государство"
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СИНГАПУР, 28 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Неизвестный мужчина привел в действие взрывное устройство во время проповеди в католической церкви в индонезийском городе Медан (административный центр провинции Северная Суматра). Как сообщило информационное агентство ANTARA, небольшие травмы получил пастор и сам боевик.

В настоящее время близлежащая территория блокирована, полиция проводит обыск в церкви. По свидетельству очевидцев, нападавший имел символику группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ).

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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