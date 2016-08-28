СМИ: в Индонезии двое получили ранения при взрыве в церкви

СИНГАПУР, 28 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Неизвестный мужчина привел в действие взрывное устройство во время проповеди в католической церкви в индонезийском городе Медан (административный центр провинции Северная Суматра). Как сообщило информационное агентство ANTARA, небольшие травмы получил пастор и сам боевик.

В настоящее время близлежащая территория блокирована, полиция проводит обыск в церкви. По свидетельству очевидцев, нападавший имел символику группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ).

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье