Захарченко: на шахтах ДНР с начала года добыли более 7,5 млн тонн угля

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ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Угледобывающие предприятия провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с начала текущего года добыли более 7,5 миллиона тонн угля, что превысило на треть показатели 2015 года. Об этом говорится в поздравлении главы ДНР Александра Захарченко ко Дню шахтера.
"С начала года горняками 19 шахт Донецкой народной республики добыто более 7,5 миллиона тонн угля, что на 2,5 миллиона тонн больше добычи аналогичного периода 2015 года", - цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.
Также, по словам Захарченко, угледобывающие предприятия ДНР за время конфликта ввели в эксплуатацию 15 шахтных выработок, часть восстановили после обстрелов.
По данным агентства, за 2015 год показатель добычи угля в республике достиг девяти миллионов тонн твердого топлива. В этой связи в администрации главы ДНР заявили о планах увеличить добычу в 2016 году на 50%, то есть до 13,5 млн тонн.