Захарченко: на шахтах ДНР с начала года добыли более 7,5 млн тонн угля

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Угледобывающие предприятия провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с начала текущего года добыли более 7,5 миллиона тонн угля, что превысило на треть показатели 2015 года. Об этом говорится в поздравлении главы ДНР Александра Захарченко ко Дню шахтера.

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"С начала года горняками 19 шахт Донецкой народной республики добыто более 7,5 миллиона тонн угля, что на 2,5 миллиона тонн больше добычи аналогичного периода 2015 года", - цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.

Также, по словам Захарченко, угледобывающие предприятия ДНР за время конфликта ввели в эксплуатацию 15 шахтных выработок, часть восстановили после обстрелов.

По данным агентства, за 2015 год показатель добычи угля в республике достиг девяти миллионов тонн твердого топлива. В этой связи в администрации главы ДНР заявили о планах увеличить добычу в 2016 году на 50%, то есть до 13,5 млн тонн.