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AFP: после нападения исламистов на тюрьму на юге Филиппин сбежали 28 заключенных

Международная панорама
28 августа, 10:19 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 28, августа. /ТАСС
По данным главы местной полиции, 50 вооруженных боевиков группировки "Мауте" разоружили охранников и освободили восемь своих соратников
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СИНГАПУР, 28 августа. /ТАСС/. Группа исламистских радикалов, поддерживающих запрещенную в РФ группировку "Исламское государство" (ИГ), совершили нападение на тюрьму на юге Филиппин, в результате чего 28 заключенным удалось совершить побег. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP).

Атака на тюрьму была совершена в городе Марави на юге Филиппин. По данным главы местной полиции, 50 вооруженных боевиков филиппинской исламистской группировки "Мауте" разоружили охранников и освободили восемь своих соратников. Еще 20 заключенных сбежали, воспользовавшись возможностью.

Восемь заключенных, которым удалось сбежать в результате нападения, были арестованы 22 августа после того, как в их автомобиле стражи порядка обнаружили оружие и взрывчатые вещества.

Группировка "Мауте", которая состоит из членов радикальной группировки Фронт национального освобождения моро и членов ИГ, стоит за атакой на военный лагерь на острове Минданао в феврале этого года, в результате которой погибли 12 человек.

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