AFP: после нападения исламистов на тюрьму на юге Филиппин сбежали 28 заключенных

СИНГАПУР, 28 августа. /ТАСС/. Группа исламистских радикалов, поддерживающих запрещенную в РФ группировку "Исламское государство" (ИГ), совершили нападение на тюрьму на юге Филиппин, в результате чего 28 заключенным удалось совершить побег. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP).

Атака на тюрьму была совершена в городе Марави на юге Филиппин. По данным главы местной полиции, 50 вооруженных боевиков филиппинской исламистской группировки "Мауте" разоружили охранников и освободили восемь своих соратников. Еще 20 заключенных сбежали, воспользовавшись возможностью.

Восемь заключенных, которым удалось сбежать в результате нападения, были арестованы 22 августа после того, как в их автомобиле стражи порядка обнаружили оружие и взрывчатые вещества.

Группировка "Мауте", которая состоит из членов радикальной группировки Фронт национального освобождения моро и членов ИГ, стоит за атакой на военный лагерь на острове Минданао в феврале этого года, в результате которой погибли 12 человек.