Служба безопасности Украины проводит антитеррористические учения в центре Киева

Инфантино в ответ на обвинения заявил, что летал на самолете друга, а не за счет ФИФАСпорт 28 августа, 11:26
Футболист "Лацио" Маурисио, на которого претендует "Спартак", сообщил об уходе из клубаСпорт 28 августа, 11:12
В Венесуэле снимут фильм и сериал об экс-президенте Уго ЧавесеМеждународная панорама 28 августа, 11:11
Медведев поздравил работников угольной промышленности с профессиональном праздникомЭкономика и бизнес 28 августа, 10:55
Аксенов назвал возрождение отрасли виноделия стратегической задачей КрымаЭкономика и бизнес 28 августа, 10:47
Турецкая армия направила в сирийский Джараблус подкрепление и боеприпасыМеждународная панорама 28 августа, 10:39
Японский самолет MRJ второй раз подряд вернулся в аэропорт Нагои из-за неполадокЭкономика и бизнес 28 августа, 10:32
Крупные силы ВС РФ передислоцированы в ЮВО в рамках ученийАрмия и ОПК 28 августа, 10:28
Тренер "Анжи": чемпионат России по футболу по своему уровню приближается к топ-лигам мираСпорт 28 августа, 10:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит в центре Киева антитеррористические учения.
"В Киеве сотрудники СБУ по согласованию с посольством Израиля проведут тактико-специальное антитеррористическое обучение, - отмечается в сообщении СБУ. - Участники учений отработают меры по своевременному противодействию возможным террористическим угрозам и усовершенствуют взаимодействие региональных субъектов в борьбе с терроризмом".
В них также принимают участие МВД, национальная полиция, военнослужащие вооруженных сил, сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям и региональных подразделений субъектов борьбы с терроризмом.