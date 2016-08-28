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Служба безопасности Украины проводит антитеррористические учения в центре Киева

Международная панорама
28 августа, 10:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, августа. /ТАСС
В них также принимают участие МВД, национальная полиция и военнослужащие вооруженных сил
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КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит в центре Киева антитеррористические учения.

"В Киеве сотрудники СБУ по согласованию с посольством Израиля проведут тактико-специальное антитеррористическое обучение, - отмечается в сообщении СБУ. - Участники учений отработают меры по своевременному противодействию возможным террористическим угрозам и усовершенствуют взаимодействие региональных субъектов в борьбе с терроризмом".

В них также принимают участие МВД, национальная полиция, военнослужащие вооруженных сил, сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям и региональных подразделений субъектов борьбы с терроризмом.

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