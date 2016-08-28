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Опрос: каждый второй немец против того, чтобы Меркель осталась канцлером ФРГ

Международная панорама
28 августа, 13:20 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
О решении баллотироваться или нет на новый срок Ангела Меркель собирается объявить только весной 2017 года
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Ангела Меркель

Ангела Меркель

© EPA/VALDA KALNINA

БЕРЛИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Каждый второй гражданин Германии выступает против того, чтобы Ангела Меркель осталась канцлером после предстоящих в 2017 году парламентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного службой Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag.

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Как показало исследование, 50% респондентов высказались против того, чтобы Меркель шла на новый срок. Лишь 42% считают, что она должна снова стать канцлером.

Среди сторонников блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз 70% поддерживают Меркель в качестве кандидата на пост главы правительства, 22% выступают против.

В опросе приняли участие около 500 человек.

В ноябре прошлого года 45% граждан считали, что Меркель должна оставаться канцлером после выборов 2017 года, 48% были против, отметила газета.

По данным журнала Der Spiegel, Меркель хочет весной следующего года объявить о решении баллотироваться или не баллотироваться на новый срок.

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